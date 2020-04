IMAGEM

O ex-ministro Mandetta, da Saúde, questionou o presidente Bolsonaro se ele estava preparado para ver a fila de carros do exército levando as vítimas do coronavírus ao cemitério, com retransmissão direta das redes de comunicação. É o que está começando a acontecer.

CÉU ABERTO

Além das filas de carros transportando cadáveres, vítimas do Covid-19, em algumas cidades é possível observar corpos colocados a céu aberto, por falta de espaço nos necrotérios. As famílias reclamam que os corpos estão sendo deixados nas calçadas, enrolados em lençóis.

RECRUDESCIMENTO

Quem acompanha as entrevistas de dirigentes da Secretaria Estadual de Saúde pode ver quase que um desespero, pelo do recrudescimento dos casos de contaminados pelo coronavírus. O pior é que parte da população não está compreendendo a gravidade da situação.

CONVOCAÇÃO

O Governo do Estado publicou, neste sábado (25), a lista de convocação de 205 profissionais de saúde aprovados no processo seletivo simplificado para reforçar o quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) durante o período de combate à pandemia do novo coronavírus.

VIOLÊNCIA

A pandemia do novo coronavírus parece não atemorizar os responsáveis pela violência em Mossoró. No final de semana, foram registrados cinco assassinatos na cidade. O mesmo acontece em outras cidades do Rio Grande do Norte.

RECURSOS

Depois de minimizar a pandemia do covirus-19, o Governo Federal liberou mais R$ 4 bilhões para estados e municípios reforçarem suas ações de combate ao novo coronavírus.

POLÍCIA FEDERAL

Em inquérito sigiloso conduzido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal (PF) identificou o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, como um dos articuladores do esquema criminoso de fake news.

DEMISSÃO

Na Polícia Federal, não há dúvidas de que Bolsonaro exonerou o ex-diretor da PF Maurício Valeixo, homem de confiança de Moro, por saber que a corporação havia chegado ao seu filho, o “02”, vereador do Rio de Janeiro pelo partido Republicanos.

FEDERAL

No Brasil, a Polícia Federal é considerada uma das mais competentes, sérias e habilitadas do mundo. Será difícil o presidente Bolsonaro, em algum momento, interferir em seu trabalho, mesmo que seja esse o seu desejo.

PREJUDICIAL

A saída de importantes ministros de Estado, Luiz Mandetta, da Saúde e Sérgio Moro, da justiça terá efeitos negativos na política de combate à pandemia do coronavirus. Pior ainda se confirmada a demissão Paulo Guedes, que pode ocorrer a qualquer momento.

ADIAMENTO

Em entrevista à revista Veja, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente eleito do TSE acha que ainda é cedo para decidir sobre o adiamento das eleições, mas é preciso reconhecer que hoje essa é uma possibilidade real, afirmou.