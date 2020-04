BANCADA

Os deputados federais do Rio Grande do Norte assinaram pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro que que o presidente Bolsonaro tenta interferir na atuação da Polícia Federal.

CONVOCAÇÃO

O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, deverá ser convocado pelo Senado para prestar esclarecimentos sobre o que teria motivado sua demissão. Depois será a vez da Câmara fazer convocação nesse mesmo sentido.

AJUDA

A bancada de senadores do Rio Grande do Norte está indefinida em relação à ajuda financeira emergencial aos es5tados e municípios, como também sobre a exigência do Governo Federal de congelar salários de servidores estaduais por dois anos.

VOTAÇÃO

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre pretende colocar em pauta o projeto de socorro emergencial da União para estados, Distrito Federal e municípios, mas precisa de entendimento do Legislativo com o Executivo.

QUESTIONAMENTO

O senador Styvenson Valentim questiona declaração do presidente Alcolumbre de que o setor privado está sendo sacrificado e o público precisa dar sua contribuição. Quem são esses funcionários púbicos, pergunta o senador.

IMPOSTOS

O senador Valentim receia que “a adoção desse tipo de ajuda implicará, no futuro, em necessidade de aumento de impostos, tributos ou diminuição de serviços públicos ou até inflação, ou seja, todos os brasileiros vão pagar”.

PRATES

O senador Jean Paul Prates defende a ajuda financeira aos estados e municípios e faz colocações a respeito da fiscalização dos recursos públicos: “Se há casos de má gestão aqui e acolá, não cabe ao Senada agora ficar julgando conta de ninguém”.

ZENAIDE

A senadora Zenaide defende a aprovação do projeto de lei 873/2020, que trata da ajuda emergencial aos estados e defende sua ampliação a mais categorias de trabalhadores,

COVID-19

O secretário adjunto de Saúde do RN, médico Petrônio Spinelli, afirmou, ontem, que o novo coronavírus está presente em todos os municípios do estado. É possível afirmar que 155 cidades contam com casos suspeitos e, em muitos casos, há subnotificação.

DESESPERO

Mossoró já convivia com número insuficiente de leitos de UTI para atendimento à população, mas, hoje, é desesperadora a situação de quem está com um familiar necessitando de leito de terapia intensiva, mas é obrigado a assistir à morte de algum ente querido.

PROTESTO

O Sindicato dos Empregados do Comércio de Mossoró (Secom), divulgou nota considerando errada a decisão de Prefeitura de Mossoró liberando setores do comércio, considerando que essa medida coloca em risco a vida dos empregados do comércio em Mossoró.

IMUNIDADE

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que ainda não há evidências científicas suficientes que comprovam que pessoas que se recuperaram do novo coronavírus estão imunes à doença.