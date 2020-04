GIRÃO

Não deveria ter causado surpresa a articulação do deputado General Girão para fazer Josué de Oliveira Moreira como reitor pro-tempore do IFRN. Mesmo eleito em processo democrático, Girão sempre foi muito identificado com os métodos políticos do presidente Bolsonaro.

OPORTUNIDADE

É possível que outro deputado federal tivesse agido da mesma maneira caso tivesse oportunidade semelhante. É esperar a indicação do reitor da Ufersa para conferir. O atual governo, a exemplo do anterior, está aparelhando a administração.

ISOLAMENTO

Mesmo sem garantia de controle da epidemia do Covid-19 no Brasil, é visível a impaciência para o relaxamento no isolamento social e volta ao trabalho normal. No RN, a governadora Fátima Bezerra está sendo pressionado pelos empresários para relaxamento dessa medida.

PRAZO

O decreto da governadora determinando o fechamento do comércio e indústria vence amanhã (23). O governo defende a manutenção das regras de restrição até 5 de maio. As associações patronais emitiram nota conjunta defendendo a flexibilização do isolamento social.

CONTAMINAÇÃO

O secretário adjunto da Saúde Pública no RN, médico Petrônio Spinelli, alerta que a pandemia do novo coronavírus entra numa semana estratégica para contenção ou disseminação do contágio. Nos últimos dias, Dr. Spinelli vem sendo o porta voz da Sesap.

COARONAVÍRUS

O Ministério da Saúde divulga que o Brasil tem 43 mil casos de coronavírus e 2,7 mil mortes registradas. Em Manaus, a saúde entrou em colapso e os mortos estão sendo sepultados em valas comuns. Nas últimas 24 horas, foram 106 mortes, a maioria delas em residência.

DOAÇÕES

O Governo do RN divulgou o valor estimado das doações ao programa RN+Protegido. São R$ 800 mil em equipamentos de proteção individual (máscaras, álcool, luvas, etc) e materiais destinados a hospitais, grande parte doado por empresas, entidades sindicais e associativas.

PREFEITURA

Em Mossoró, a CDL pede o mesmo à prefeita Rosalba Ciarlini. E encaminhou nota assinada pelo seu presidente, Wellington Rodrigues, que prevê a volta à normalidade em sete dias.

CAIXA

A partir de hoje, a Caixa Econômica Federal amplia o atendimento ao público em 2 horas. São 37 agências no Rio Grande do Norte, que atenderão somente os serviços essenciais à população.

CHUVAS

O Rio Grande do Norte registrou boas chuvas nos últimos dias, com precipitações acima de 100mm, como aconteceu em Tibau. O meteorologista Gilmar Bristot explica o fato pelo aquecimento das águas do Oceano Atlântico, que estão 1,5° acima do normal.