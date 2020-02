PAGAMENTO

Conforme prometido antecipadamente, a prefeita Rosalba Ciarlini determinou o pagamento, ontem, dos servidores municipais, efetivos, comissionados e estagiários, proporcionando aos foliões melhor aproveitamento nos dias de carnaval.

NATÁLIA

A deputada federal Natália Bonavides ao lado do ex-presidente Lula, em audiência para a qual a governadora Fátima Bezerra não foi convidada. Natália reafirmou ao guru do PT que não será candidata à prefeita de Natal.

PRESSÃO

Não está sendo fácil para o presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira, indicar um nome para relatar a reforma da Previdência encaminhada pela governadora Fátima Bezerra.

FRANCISCO

Na Comissão de Justiça, o deputado Francisco do PT aceitou ess a tarefa, mas em relação à reforma para votação em plenário, a situação é diferente. A deputada Izolda poderá ser obrigada a aceitar o ônus de relatar matéria que contraria interesses dos servidores estaduais.

CONJUGE

O deputado Gustavo Carvalho (PSDB) apresentou projeto de lei no sentido de atestar a residência e a inclusão do nome do cônjuge na fatura mensal de consumo emitida pelas concessionárias e empresas prestadoras de serviços públicos.

TEMPO

Há leis que não têm razão de existir porque não podem ser cumpridas. Obrigar ao banco que a fila não ultrapasse 30 minutos é uma delas. No caso do cliente não conseguir resolver seus problemas nesse tempo, quem será responsável pelo atraso?

ABASTECIMENTO

As três UPAs existentes em Mossoró receberam insumos que permitirão atendimento aos pacientes durante um bom período de tempo. Os medicamentos usuais nessas unidades de saúde e médicos de plantão para o atendimento.

NUVENS

Habitantes de Caraúbas e Upanema estranharam o aparecimento de nuvens carregadas e de formas diferentes das atuais. São nuvens que formam uma espécie de rolo, de altura muito baixa, mais comuns nas regiões sul e sudeste do país.

CID

O senador Cid Gomes será assunto de debate por muito tempo. Acontece que o país está dividido e as opiniões fogem à racionalidade. É triste, mas é o que está acontecendo no Brasil.

CARNAVAL

Ao que parece, acabou-se o tempo em que nossos parlamentares passavam o carnaval em outros países. Este ano, ou permaneceram no Brasil ou a mídia não conseguiu furar suas agendas de viagens.