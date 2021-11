PORCELANATTI

Funcionários da Porcelanatti, em protesto contra o decreto do prefeito Allyson que visa fechar a fábrica no Distrito Industrial de Mossoró ocuparam a frente do Palácio da Resistência e exigiram que a Prefeitura preserve a indústria e os empregos de dezenas de profissionais.

COVID

Em seu depoimento na CPI da Covid-19 o empresário Paulo de Tarso, dono da Biogeoenergy denunciou autoridades da saúde não somente no RN, mas também de outros governos que fazem parte do Consórcio do Nordeste.

KELPS

O deputado estadual Kelps Lima (solidariedade), candidato a deputado federal, sente-se traído pelo prefeito Allyson Bezerra que prometera apoiá-lo na nova empreitada política, mas já anunciou apoio à candidatura do vereador Lawrence Amorim (solidariedade) ao mesmo cargo.

FÁBIO

O deputado Kelps tem mantido articulações permanentes com Fábio Faria, anunciando seu apoio à candidatura do ministro ao Senado. Por intermédio de Fábio espera receber o apoio do presidente Bolsonaro a sua candidatura a deputado federal.

ROGÉRIO

Com a filiação de Bolsonaro ao PL, o ministro Rogério Marinho, que está sem filiação partidária, também assinará a ficha no Partido Liberal. Continua sua campanha para sair candidato ao senado, posição que também vem sendo disputada pelo ministro Fábio Faria.

TOMBA

O deputado Tomba Faria (PSDB) denuncia que um idoso, em Santa Cruz, aguarda por cirurgia ortopédica desde agosto de 2019. O paciente é cadeirante, corre risco de amputação, recorreu à justiça, mas, até agora, não conseguiu o atendimento.

DESABASTECIMENTO

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (SINDISAÚDE/RN) realizou um ato de greve na frente do Hospital Regional Tarcísio Maia, por conta do desabastecimento de itens básicos nessa unidade hospitalar.

DINAMARCA

A governadora Fátima Bezerra se reuniu ontem, na Dinamarca, com a empresa European Energy para assinatura de “Memorando de Entendimento (MoU)” visando desenvolvimento de novas fontes de energias renováveis no estado.

MOURÃO

Aumenta o desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro, capitão da reserva, e seu vice-presidente Hamilton Mourão, general da reserva, mas tendo o presidente como comandante máximo das forças armadas. Mourão elogiou o STF por suspender o orçamento secreto.

PL

O partido liberal convidou os presidentes das executivas estaduais para discutir a filiação do presidente Bolsonaro. No RN, o PL é dirigido pelo deputado João Maia, que tem a irmã senadora Zenaide no bloco de oposição ao governo e o cunhado Jaime Calado na equipe administrativa da governadora Fátima Bezerra.