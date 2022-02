ENDURECIMENTO

Jean Paul é contundente na crítica a possível candidatura de Carlos Eduardo ao Senado, com o apoio do PT: “Seria constrangedor ver o partido oferecer aos nossos eleitores a opção de votar para o Senado, em nossa chapa, em um candidato que irá nos trair em breve…”.

REAÇÃO

O senador Jean Paul não apenas defende sua própria candidatura, como transmite o pensamento de boa parte do partido dos trabalhadores que não está ocupando cargos oficiais no governo Fátima Bezerra.

MINISTÉRIO

Nas articulações para que Rogério Marinho seja escolhido o candidato ao Senado pela ala bolsonarista, existe o compromisso do presidente da República em manter Fábio Faria no Ministério das Comunicações até o final do mandato.

DESMENTIDO

Para o deputado estadual Nelter Queiroz, a mensagem anual da governadora Fátima Bezerra não diz a verdade quando diz que recuperou 90% das estradas no RN. “Eu ando todos os finais de semana pelas rodovias do interior e sei como está a situação.”, disse. São muitos locais esburacados e precisando de manutenção”.

MUDANÇA

O empresário Jorge do Rosário continua as articulações no sentido de viabilizar sua candidatura a deputado estadual. Admite mudar de partido para concorrer em legenda com nominata com maiores chances de eleição.

AUTORIZAÇÃO

Outro candidato que trocará de partido para concorrer ao cargo de deputado estadual é o vereador Issac da Costa Filgueira, o Isaac da Casca. Como é detentor de mandato eletivo, precisou de autorização do Tribunal Regional Eleitoral para essa mudança.

ASFALTAMENTO

Finalmente o prefeito Allyson Bezerra decidiu utilizar os recursos que encontrou quando assumiu a prefeitura de Mossoró e anuncia o asfaltamento de diversas ruas que estão no programa de recuperação.

COMBUSTÍVEIS

O presidente da Petrobras, com salário em torno de R$ 250 mil, explicou que a estatal, como empresa privada, precisa praticar preços de mercado. Em outras palavras, o brasileiro vai ter que se acostumar com as altas constantes nos preços.

CRÍTICA

A Revista Sociedade Militar questiona, em artigo, “a necessidade e a ética em pagar um salário tão alto a um funcionário de uma empresa que pertence à sociedade”. “O salário mensal do oficial equivale ao que é pago à mão de obra de mais de 230 trabalhadores juntos.

AUSÊNCIA

O presidente Bolsonaro não irá à posse do presidente do Chile, Gabriel Boric eleito pelas esquerdas do país. Para representa-lo irá o vice-presidente, General Humberto Mourão.