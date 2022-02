MUDANÇA

O prefeito Allyson Bezerra que quando deputado estadual, votou contra o aumento da alíquota previdenciária para os servidores do estado, como prefeito, enviou proposta sue aumenta alíquota da Previdência para os servidores municipais.

DECEPÇÃO

Os servidores municipais não escondem a decepção com o prefeito Allyson Bezerra que tem feito o oposto do que prometeu em campanha. Com quatro vereadores, a bancada da oposição não terá como resistir e será massacrada pelos vereadores do prefeito.

SINDICATO

A direção do Sindiserpum ainda não divulgou a estratégia que utilizará para tentar impedir a mensagem do prefeito Allyson. A ideia é a utilização de outdoors com a imagem dos vereadores que votarão contra o servidor municipal.

PROFESSORES

O Sindiserpum enfrentará outra batalha contra o prefeito que ainda não se manifestou sobre o novo piso salarial, com o reajuste de 33,24% anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro.

REINFECÇÃO

Em Natal, o Arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha, testou positivo para covid-19 pela segunda vez durante a pandemia da Covid-19. Graças à vacinação, os sintomas são de pouca intensidade e, geralmente, não necessitam internação hospitalar.

MORTES

Em 24 horas, o Brasil teve 767 mortes notificadas em decorrência do coronavírus, elevando a média móvel para 604 — o índice é o maior já registrado desde 6 de setembro de 2021, quando a média foi de 603.

AMBULÂNCIAS

A exemplo do que já aconteceu na Assembleia Legislativa há alguns anos, o Tribunal Regional do Trabalho do RN adquiriu duas ambulâncias tipo UTI e equipamentos para doação ao sistema hospitalar do Rio Grande do Norte.

ACUSAÇÃO

Na abertura dos trabalhos do TSE 2022, o ministro Luís Roberto Barroso afirmou que “faltam adjetivos para qualificar” a atitude do presidente Jair Bolsonaro de ter vazado um inquérito com dados sigilosos da Justiça Eleitoral, em agosto do ano passado.”

EZEQUIEL

O noticiário sobre uma candidatura do deputado Ezequiel Ferreira ao governo do estado pode não representar nada, caso ele não deseje realmente disputar o cargo. Serviu para mostra que seu nome é capaz de promover uma grande união nas oposições.

FRANGO

A celeuma de fotografia do presidente comendo frango com farofa é a comprovação da falta de temas mais importantes envolvendo Bolsonaro. De qualquer forma, não terá a indigestão que provocou o camarão, há poucos dias.