ORÇAMENTO

Finalmente! O prefeito Allyson Bezerra (Solidariedade) sancionou o orçamento do município para o ano de 2022, com previsão de R$ 851 milhões. Em reconhecimento ao trabalho dos vereadores, a primeira transferência foi para a Câmara Municipal de Mossoró.

CRESCIMENTO

A previsão de R$ 851 milhões representa cerca de R$ 200 milhões a mais em relação ao orçamento de 2021. Autorizado pela Câmara, o prefeito poderá remanejar 25% sem pedir autorização, uma nota em torno de E$ 212 milhões.

CALENDÁRIO

A Prefeitura de Mossoró divulgou nesta terça-feira (25) o calendário anual de pagamentos dos servidores públicos municipais efetivos e comissionados. Ficou estabelecido como data de pagamento o último dia útil de cada mês.

CHAPÃO

Para quem julgava o projeto por demais audacioso, é cada vez mais provável o chapão que será formado entre o PSDB e PL, tendo em vista a garantia de eleição de maioria de deputados estaduais nas eleições deste ano.

ACORDO

Os presidentes estaduais do PSDB, deputado estadual Ezequiel Ferreira e do PL, deputado federal João Maia, garantida a eleição da maioria dos deputados, acertaram, por antecipação, a escolha do futuro presidente da Assembleia Legislativa.

NOMINATA

Com 25 nomes disputando o cargo de deputado estadual, Ezequiel e Maia acreditam na eleição de 14 a 15 parlamentares, garantindo a eleição dos atuais detentores de mandatos e possibilitando ainda a eleição de 4 a 5 novos representantes.

CANDIDATURA

O presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira não tem comentado o assunto, mas vai ficando claro que não está em seus planos políticos a disputa pelo governo do estado, ao menos nas eleições de 2022. O mais provável é seu apoio à reeleição de Fátima Bezerra.

FEVEREIRO

O ministro Rogério Marinho divulgou que o nome do candidato ao Senado com o apoio do presidente Bolsonaro, no Rio Grande do Norte, será anunciado em fevereiro próximo. O ministro Fábio Farinho não comentou o assunto, mas continua candidato ao cargo.

TIBAU

A gripe e a Covid-19 esvaziaram a praia preferida dos mossoroenses. A prefeita Lidiane Marques tem sido rigorosa nas medidas preventivas. Com o aumento de casos positivos para Covid, publicou decreto proibindo festas e aglomerações de pessoas em ambientes públicos privados e orla marítima.

ARRECADAÇÃO

Segundo informação da Receita Federal divulgada ontem, terça-feira 25, arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais atingiu R$ 1,878 trilhão no ano de 2021, o maior volume na série iniciada em 1995.

AUMENTO

O presidente Bolsonaro não concederá aumento ao funcionalismo público, exceto os policiais federais e polícia rodoviária federal. No entanto, o Poder Judiciário não pretende deixar seus servidores à mão, e deverá aumentar seus vencimentos.

COVID-19

A pandemia volta a preocupar os governos de todos os países. As notificações, nos cinco continentes, mostram que a variante ômicron é responsável pela nova disseminação, em ritmo acelerado e fora de controles.