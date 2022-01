NOTAS DA REDAÇÃO

STYVENSON

Por conta de assunto trivial, o capitão-senador Styvenson Valentim passou a ocupar a mídia potiguar com tanta intensidade que até admite disputar o cargo de governador do estado. Em política, tudo é válido.

REAÇÃO

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico não gostou das críticas do ex-senador Fernando Bezerra ao governo do qual faz parte e, muito menos, considerar fraco o desempenho da bancada federal. A senadora Zenaide Maia é casada com Jaime.

CANDIDATURA

Por falar em Jaime Calado, ele é considerado um político de grande habilidade e pretende disputar o cargo de deputado federal nas eleições deste ano. Presidente do PROS, Jaime trabalha para formatar a nominata necessária à eleição de um representante do seu partido.

EQUILIBRIO

Desde que o ex-senador Garibaldi Filho anunciou o rompimento político-familiar com o primo Henrique que o ex-deputado tem pautado suas entrevistas dentro do maior cuidado possível. Henrique acredita que ainda poderá salvar o MDB da crise em que foi envolvido.

APOIO

Em Mossoró, as lideranças políticas acreditam que o prefeito Allyson Bezerra apoiará o ex-governador Robinson Faria como candidato a deputado federal. O prefeito já mudou de opinião em relação ao apoio dos vereadores a candidaturas proporcionais.

SENADO

A deputada Natália Bonavides desmente sua candidatura ao Senado nas eleições deste ano. Pela Constituição, a idade mínima para assumir o cargo é de 35 anos para o Senado e 21 para a Câmara dos Deputados. Natália tem 33 anos, impedida, portanto, de disputar o cargo.

ENCONTRO

A deputada Natália conversou com a governadora Fátima, que divulgou em suas redes sociais: “A manhã dessa sexta-feira foi de muito debate com a companheira @nataliabonavides. Dialogamos sobre ações conjuntas entre o mandato de o Governo do Estado.”

VACINAÇÃO

O início da vacinação das crianças com idade entre 5 e 11 anos no RN começou na manhã deste sábado (15), na UBS do bairro Amarante, município de São Gonçalo do Amarante, 24 horas após o Governo do Estado receber o primeiro lote da vacina com 20.900 doses.

AUMENTO

A pressão no sistema de saúde do País, causada pela disseminação da variante Ômicron, está nas filas dos postos de saúde, na falta de medicamentos antigripais nas farmácias, na escassez de testes para detecção de covid-19 nos laboratórios privados.

EVANGÉLICOS

O presidente Bolsonaro foi surpreendido com os resultados da mais recente pesquisa Genial/Quaest, Lula (PT), com 35%m e Bolsonaro (PL), com 34%, estão tecnicamente empatados em intenção de voto para presidente entre os eleitores evangélicos.