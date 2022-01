SEXUALIDADE

Nas redes sociais e nos programas políticos, a discussão sobre a sexualidade do senador Styvenson Valentin conseguiu ocupar espaços maiores que o noticiário envolvendo o rompimento entre o ex-senador Garibaldi Filho e o ex-deputado Henrique Alves.

INTERESSE

Styvenson lamenta que o público esteja mais interessado em saber sua heterossexualidade do que sua atuação como senador. Aproveitou para detonar Fátima Bezerra, dizendo que o governo é “lento e lerdo, como a governadora”.

ÁLVARO

Continua a pressão para que o prefeito Álvaro Dias aceite disputar o governo do estado o que, para ele, é uma decisão das mais difíceis de imaginar. No caso de concorrer e derrotar a governadora Fátima, assumirá a posição de nova liderança estadual no RN.

CANDIDATURA

Há quem interprete as críticas de Styvenson à governadora Fátima Bezerra como uma sinalização de que está de olho na possibilidade de disputar o governo do estado. Até o momento não existe uma candidatura consolidada por parte das oposições.

EÓLICA

Os investimentos em energia solar no RN superaram a marca dos R$ 543 milhões em 2021, passando de 49,8 megawatt-pico (MWp) do final de 2020 para os 108,6 MWp em 2021. Dos 167 municípios, 164 cidades produzem, com 18 mil domicílios gerando energia elétrica.

COMBUSTÍVEIS

O presidente Bolsonaro deixa de culpar os estados pelo aumento dos combustíveis e negocia com o Congresso Nacional uma PEC que praticamente zera os impostos dos combustíveis, o PIS e o Confins. Sem dúvida, uma medida que terá impacto direto na economia.

OCUPAÇÃO

Muitos ainda não caíram na realidade. Os números apresentam o risco de nova onda covid-19 no RN. Nas regiões Metropolitana de Natal, Oeste e Seridó é assustador o número de leitos críticos para Covid-19. A ocupação é maior ainda nos hospitais privados.

LEITOS

A secretária municipal da Saúde, Morgana Dantas, informa que os três leitos da UTI pediátrica no município destinados ao tratamento da Covid-19 estão ocupados e que os três pacientes são crianças das cidades vizinhas à Mossoró.

PASSAPORTE

Pelos benefícios da vacinação anti-covid 19 não se justifica a celeuma pela exigência do “passaporte” em locais como shoppings e outros. No RN, a vacinação já se aproxima dos 80%, sendo irrisório o número dos que não poderão frequentar esses locais. Terão de ser vacinados.

REBANHO

Infectologistas acreditam não ser possível alcançar a imunidade de rebanho contra a Covid-19. O coronavírus se transformou em novas variantes em rápida sucessão, permitindo reinfectar pessoas vacinadas ou que haviam contraído Covid-19 anteriormente.