ARTICULAÇÕES

O ministro Fábio Faria passa o fim de semana no Rio Grande do Norte. Na agenda, articulações para a formação e um bloco de oposição para disputar o governo do estado. “Neste fim de semana, vou ter várias conversas, e na segunda-feira também, para que a gente possa buscar um nome”, disse o ministro.

ROGÉRIO

O ministro Rogério Marinho, por sua vez, anuncia a liberação de novas verbas para o Rio Grande do Norte e a vinda do presidente Bolsonaro ao estado no dia 9 de fevereiro. Apesar das especulações, é pouco provável que Bolsonaro anuncie sua candidatura ao Senado.

REPRESENTAÇÃO

Sobre a nossa bancada no Senado, Rogério e Fábio têm julgamento semelhante, o RN está muito “mal representado no Senado da República. Historicamente tivemos senadores que eram líderes partidários e eram ministros de Estado, hoje vemos os nossos senadores não participando sequer de discussões nacionais relevantes, que de alguma forma impactem a nossa região”.

EQUIPE

A primeira equipe de coordenação da campanha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro está formada. Dela fazem parte o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos, e da Justiça, Anderson Torres. O ministro Fábio Faria poderá fazer parte, desde que não seja candidato nas eleições deste ano.

AUDIÊNCIA

O ministro Fábio Faria visita Mossoró e, hoje, terá audiência com o prefeito Allyson Bezerra. Quer mostrar que não apenas Rogério que traz recursos para as prefeituras. O encontro com Allyson será às 10h e, na ocasião, anunciará a liberação de recursos para a educação, saúde, assistência social e perfuração de poços do Município. Além de ministro, Fábio é deputado federal licenciado.

SILÊNCIO

Após a declaração infeliz que fez sobre a possibilidade de aliança do PT com o MDB no Rio Grande do Norte, a deputada estadual Isolda Dantas foi aconselhada a permanecer calada por um período razoável de tempo. A deputada corre o risco de ser responsabilizada no caso de insucesso no processo de reeleição de Fátima Bezerra.

PREOCUPAÇÃO

Com o PT governando o estado, a militância acredita que poderá eleger dois deputados federais e um número maior de deputados estaduais. Entre os novos candidatos mossoroenses está a vereadora mossoroense Marleide Dantas, que tem apresentado melhor performance nas pesquisas eleitorais que a própria Isolda, e isso tem sido motivo de preocupação.

COORDENADOR.

O filho mais velho, o número 1, senador Flávio Bolsonaro será o coordenador geral da campanha. Como foi eleito em 2018, e o mandato de senador é de oito anos, ele não disputará a reeleição em 2022, tendo disponibilidade para comandar a estrutura de reeleição.

DESCONGELAMENTO

Os governos estaduais decidiram, por maioria, acabar com o congelamento do ICMS sobre combustíveis a partir de fevereiro. Hoje, com o preço médio em R$ 6,95, o Estado passaria a recolher R$ 2,02 de ICMS por litro. O valor do imposto está congelado em R$ 1,92. Ou seja, na prática, com a cobrança majorada, o combustível deve ter alta de R$ 0,10 por litro.

CAPACITAÇÃO

Em Mossoró, não há notícias sobre capacitação. Em Natal, a Secretaria de Saúde Municipal de Natal fará a capacitação dos vacinadores para a aplicação da vacina contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos a partir de amanhã (17), no auditório do Departamento de Vigilância em Saúde.