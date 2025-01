POSSE

O professor Paulo Sidney deixou, ontem, o comando do Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte e assume, hoje, a Diretoria Técnica da companhia Docas do Rio Grande do Norte, Codern, com sede em Natal.

MESAS

As Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados serão renovadas neste sábado (1º de fevereiro) com a eleição do presidente, dois vice-presidentes, quatro secretários titulares e quatro secretários suplentes para mandato de dois anos. Não haverá surpresas.

SENADO

O Senado marcou para 1° de fevereiro, às 10 horas, a eleição da presidência da Casa e dos novos integrantes da Mesa Diretora para os próximos dois anos. O mais cotado para a presidência Davi Alcolumbre (União-AP), que presidiu o Senado entre 2019 e 2020.

CÂMARA

A eleição para a presidência da Câmara ocorrerá às 16h com articulação de Arthur Lira. Hugo Mota, Motta recebeu apoio de 17 partidos, do PT ao PL. Contra ele, em candidaturas simbólicas, concorrem o Pastor Henrique Vieira (PSol-RJ) e Marcel Van Hattem (Novo-RS).

MANDATO

O vereador Raério Cabeção poderá perder seu mandato conquistado na última eleição, caso a Justiça Eleitoral considere a acusação de gasto ilícito de recursos financeiros na última campanha eleitoral, em ação movida pela Ir. Ceição, ex-candidata a prefeita pelo PRTB.

CONCURSO

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandovski anunciou a realização de concurso para a Polícia Federal para o preenchimento de duas mil novas vagas. O número de integrantes da PF passará de 13 mil para 15 mil policiais.

PAGAMENTOS

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte divulgou o calendário de pagamento da folha de pessoal de 2025 e os créditos nas contas dos servidores ativos, aposentados e pensionistas sempre no último dia útil de cada mês.

CENTRÃO

É impressionante a voracidade do Centrão em ocupar cargos importantes no Governo do PT. O presidente Lula caminha para entregar a liderança do Governo na Câmara, atualmente ocupado pelo deputado José Guimarães (PT) a um representante do Centrão.

CASSAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou, nesta quinta-feira (30/1), o diploma de deputada federal Carla Zambelli (PL), por cinco votos a dois, após concluir o julgamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral contra a parlamentar. Cabe recurso ao TSE.

TAXAÇÃO

“Se Trump taxar produtos brasileiros, haverá reciprocidade no Brasil em taxar os produtos importados dos EUA”, afirmou o presidente Lula. “Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. Ele foi eleito para governar EUA. Outros presidentes eleitos para governar com outros países”.