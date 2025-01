DEMISSÕES

Em Mossoró, o prefeito Allyson troca de secretários sem precisar dar satisfação a ninguém. Em Natal, mesmo precisando conversar com os apoiadores, o prefeito Paulinho Freire não titubeou em demitir sua secretária de Saúde, com apenas 27 dias no cargo.

ORÇAMENTO

A pasta da Saúde tem o maior orçamento da Prefeitura de Natal, com R$ 1,52 bilhão, à frente das áreas de Educação, com R$ 948 milhões. O prefeito Paulinho destituiu todo o gabinete nomeado no início de sua administração.

SUBSTITUIÇÕES

A análise serve para os dois prefeitos, o de Natal e o de Mossoró; substituir secretários recém nomeados é a demonstração de que erraram em suas indicações. Não é demonstração de bons administradores.

UTILIZAÇÃO

O ex-senador José Agripino está usando o nome do prefeito de Mossoró como força de pressão na sucessão de 2026. Não desistirá do nome de Allyson a não ser que o próprio prefeito desista de sua candidatura, o que não deverá acontecer.

DESGASTE

Alguns correligionários mostram impaciência em relação às pesquisas que mostram desaprovação do governo Lula e percentual maior do que a aprovação. Lula administra um ministério heterogêneo, composto por 11 partidos somando 317 deputados federais.

UNIÃO

Exemplo típico é o do União Brasil, ocupando atualmente três ministérios no governo Lula: o Ministério do Turismo, o Ministério das Comunicações e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, mas que não votam sistematicamente com o governo.

REUNIÃO

Pode ser apenas um ato administrativo, mas é preciso ficar atento que o prefeito Allyson, reuniu-se com o ministro Jader Barbalho, a governadora Fátima, o vice Walter Alves, os deputados Fernando Mineiro e Neilton Diógenes para entrega de 300 casas do programa Minha Casa, Minha Vida.

ENTREVISTA

No Observador Político de hoje, será entrevistado o presidente do Tribunal Regional do Trabalho no RN, Dr. Eduardo Rocha que se encontra em Mossoró realizando visitas às Varas de Trabalho e apresentando planos de metas e de melhorias.

OPOSIÇÃO

A pesquisa eleitoral é uma informação de momento, mas a oposição aproveita para festejar a queda, talvez passageira na aprovação do governo Lula. Pedro Kassab, presidente do PSD, diz que Lula é um candidato forte à reeleição, mas, hoje, seria derrotado.

CONTAMINAÇÃO

A crítica ao presidente Lula atingiu os próprios correligionários que têm suas observações repercutidas por outras lideranças. É o caso da governadora do RN, Fátima Bezerra, fiel seguidora de Lula que se mostrou desconfortável com a falta de apoio do governo federal.