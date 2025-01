NOTAS DA REDAÇÃO

PADRE FLÁVIO

Em cerimônia bastante concorrida, o Padre Flávio Augusto Forte Melo assumiu como pároco da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Pau dos Ferros. Com m 30 anos de ordenação, os últimos 9 anos foram à frente da Catedral de Santa Luzia, em Mossoró.

VEREADORES

A Câmara Municipal de Mossoró aprovou, por 18 votos dos 21 vereadores, mensagem de reforma administrativa do prefeito Allyson Bezerra que cria 135 cargos comissionados, 11 de secretários adjuntos, três secretarias e instalação de escritórios fora de Mossoró.

BAIANOS

Depois de Duda Mendonça (2002) e João Santana (2006), um terceiro baiano assume a Comunicação no Governo Lula da Silva, o publicitário Sidrônio Pereira, que substituiu Paulo Pimenta no cargo.

CAMPOS

O presidente Lula conversou com o prefeito de Recife, João Campos, sobre as mudanças que pretendia adotar em sua equipe de comunicação. Campos fez sugestões e cedeu um membro de sua equipe para participar da equipe do presidente, em Brasília.

QUESTIONAMENTO

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil pedirá explicações ao governo norte-americano sobre o que o “tratamento degradante” dado aos brasileiros deportados pelo governo de Donald Trump, que chegaram algemados e acorrentado.

BRIOCHE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi infeliz ao sugerir ao brasileiro “mudar a fruta” no meio a discussões no governo sobre medidas para baratear o preço dos alimentos. Lembra a história de Maria Antonieta, “não tem dinheiro para o pão, coma brioche”

CUSTOS

Nesta edição de hoje, O Mossoroense publica artigo dos competentes Jader José de Oliveira, Sérgio Schneider, Altivo Almeida Cunha, Joacir Rufino de Aquino, José Graziano da Silva e Walter Belik sobre a alta no preço dos alimentos.

OSCAR

Fernanda Torres está confirmada no Oscar 2025. A artista carioca, de 59 anos, foi indicada ao prêmio de melhor atriz por atuação no filme “Ainda estou aqui” (2024), dirigido por Walter Salles A cerimônia de premiação acontece no dia 2 de março, em Los Angeles.

MICHELLE

Em entrevista à CNN, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que a mulher, Michelle, pode ser lançada candidata à Presidência da República. Mas deixou claro que é ele quem vai governar, em caso de vitória, assumindo a Casa Civil, ficando responsável pelas ações políticas e administrativas do governo.

BLOQUEIO

O jornalista Marcelo Auler teve as contas bloqueadas por determinação da Justiça do Paraná,i condenado a indenizar em R$ 76 mil a juíza Márcia Regina Hernandez de Lima, em razão de reportagens publicadas em seu blog e no Jornal do Brasil em 2018.

TRUMP

Trump assumiu o governo dos EUA fortalecido pela votação que obteve, pela conquista da maioria no Senado, que os republicanos haviam perdido, inclusive, quando ele era presidente.