SUCESSÃO

No último final de semana, o prefeito de Natal, Paulinho Freire, recebeu a visita do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra e do ex-senador José Agripino, no Palácio Felipe Camarão. Na pauta, a sucessão da governadora Fátima Bezerra.

MARINHO

Pela oposição, o senador Rogério Marinho também trabalha com a possibilidade de disputar o governo do estado, nas eleições do próximo ano. Pretende iniciar sua campanha no mês de março com um projeto denominado Rota 22.

APOIOS

Além de Agripino, Allyson conta com o apoio declarado da senadora Zenaide Maia e da deputada federal Carla Dickson. O senador Styvenson Valentim tem mostrado simpatia pela candidatura do senador Rogério Marinho, mas, em política, tudo pode acontecer.

PESQUISA

Pela última pesquisa divulgada, ficou comprovado que o prefeito de Mossoró conseguiu fazer parte da nominata estadual, aparecendo em segundo lugar na pesquisa espontânea, mas passando para a primeira posição quando da pesquisa estimulada.

CONDENAÇÃO

O Ministério Público Federal obteve a condenação do deputado federal Eliéser Girão (PL) e da União por danos morais coletivos ao fomentar atos antidemocráticos após as eleições de 2022. O deputado potiguar terá que pagar R$ 2milhões.

SENTENÇA

Segundo a sentença, a atitude do parlamentar “afronta o Estado de Direito, a ordem jurídica e o regime democrático, pondo em ameaça a legitimidade do processo eleitoral e a atuação do Poder Judiciário, além de configurar discurso de ódio contra as instituições democráticas com divulgação de notícias falsas (fake news) acerca do resultado das eleições, confundindo e incitando o povo e as Forças Armadas à subversão contra a ordem democrática”.

DESINCOMPATIBIIZAÇÃO

Preocupado com a composição futura do Senado, o presidente Lula quer candidatos fortes que evitem uma maioria esmagadora de representantes da extrema direita. Nesse caso, a governadora Fátima Bezerra deverá deixar o governo e ser candidata ao Senado.

WALTER

Assumindo o cargo de governador, o atual vice, Walter Alves terá o apoio do partido dos trabalhadores para disputar a reeleição, em troca do apoio de Fátima Bezerra ao Senado.

DESPEDIDA

Transferido para a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Pau dos Ferros, o padre Flávio Augusto Forte Melo foi homenageado pelos fiéis em sua despedida, durante a missa de ontem na Catedral de Santa Luzia.

ANISTIA

Futura presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Maria Elizabeth Rocha disse ao blog Território Livre que é “precoce” a discussão de uma anistia aos envolvidos nos atos golpistas que culminaram com a invasão e a depredação da sede dos Três Poderes em Brasília, em 8 janeiro de 2023.