NOTAS DA REDAÇÃO

SUSPENSÃO

O presidente do Tribunal de Justiça do RN, desembargador Amilcar Maia, determinou a suspensão da obrigação do Estado em pagar o 13° salário ainda neste ano a servidores representados Sindicato dos Médicos do RN e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN .

PREJUÍZOS

Em seu parecer, o presidente do Tribunal de Justiça do JRN afirma entender demonstrada a “existência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas dos requerentes, assim como vislumbrando o mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado”.

SURPRESA

Em um desdobramento da investigação acerca da morte do prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira, e de seu pai, Sandi Oliveira, a Polícia Civil deflagrou uma operação que culminou na prisão de um pastor evangélico, suspeito de colaborar com os mandantes do crime

HOSPITAL

A governadora Fátima Bezerra e representantes da Caixa Econômica Federal assinaram contratos para a construção do Hospital de Trauma e Neurocirurgia que será construída em Emaús (Parnamirim), com 350 leitos e previsão de investimento de R$ 220 milhões.

MOSSORÓ

Recentemente, o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra tentou apoio da bancada federal para liberação de recursos para a construção do Hospital Municipal de Mossoró, mas não conseguiu sensibilizar deputados federais e senadores do estado nesse objetivo.

UNIÃO

Políticos da capital consideram um erro do prefeito eleito Paulinho Freire em querer ocupar o cargo de presidente estadual do União Brasil, substituindo José Agripino. O ex-senador foi importante para sua eleição, ao conseguir o apoio de Álvaro dias a sua candidatura.

MAIS MÉDICOS

O Programa Mais Médicos, criado para reforçar o atendimento no SUS, até novembro contabilizou mais de 26,5 mil médicos ativos. Destes, mais de 10 mil são de outros países – com destaque para Cuba (1.680) e Bolívia (130), o maior contingente em cidades de média e baixa vulnerabilidade.

ESTRANGEIROS

Enquanto o parlamento português restringiu o acesso ao Sistema Nacional de Saúde para estrangeiros em situação irregular no país, nos últimos oito meses, mais de 2.300 estrangeiros foram atendidos somente nos seis maiores hospitais da rede SUS no Rio Grande do Norte.

BLOQUEIO

O ministro do STF, Flávio Dino, não aceitou as explicações do presidente da Câmara, Arthur Lira, e decidiu manter o bloqueio de R$ 4.2 bilhões em emendas de comissão após a Câmara dos Deputados pedir a revogação nesta sexta-feira (27). O ministro exige explicações mais objetivas.

HOMENAGEM

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que vai deixar o cargo em 3 de fevereiro, foi homenageado por deputados de diversos partidos na última sessão de 2024. Após quatro anos de mandato Liras disse que não estava encerrando nenhum ciclo. “Nós sempre nos renovamos”.