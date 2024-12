ANIVERSÁRIO

Natal comemora 425 anos de história nesta quarta-feira (25). Por haver sido oficialmente fundada em 25 de Dezembro de 1599, dia do feriado religioso do Natal, recebeu nome como uma homenagem m ao nascimento de Cristo.

CANDIDATURA

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, não tem plano político definido para seu futuro próximo: “Eu não tenho nenhum plano pré-estabelecido, traçado, não tenho nenhum desejo assim, não tenho nenhum sonho para realizar, para ir buscar agora” declarou.

LIVRO

Na segunda-feira, o prefeito Álvaro Dias lançou um novo livro: “Do Sertão do Seridó ao Casarão da Mipibu”. Além disso, lançou a 2ª edição revisada de “Guerra dos Tamoios e a História Não Contada do Brasil”.

CELEBRAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra participou de missa campal natalina no quartel do Comando Geral, em Natal. Celebrada pelo arcebispo de Natal, Dom João Santos Cardoso, a missa foi aberta com homenagem aos policiais militares, familiares e ao público em geral.

FIERN

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern), Roberto Serquiz, volta a cobrar os políticos, defendendo a necessidade urgente de um esforço concentrado para impulsionar o desenvolvimento industrial do estado.

MEIOS

Para Serquiz, com uma economia amplamente baseada em seus ativos naturais, como pesca, fruticultura, sal marinho, energia renovável e petróleo, o RN enfrenta gargalos estruturais que, segundo ele, podem ser superados com planejamento e vontade política.

VERANEIO

Parceria entre os municípios de Mossoró, Tibau e Grossos garantirá a instalação de base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no litoral. A Cooperação foi assinado pelos prefeitos Allyson Bezerra e prefeitas Lidiane Marques (Tibau) e Cinthia Sonale (Grossos).

PONTE

Em nosso Estado, uma ponte destruída na BR304, próxima ao município de Lajes, causou transtorno ao tráfego nessa importante rodovia, por vários dias. Mais grave ainda é saber que existem outras pontes, em outras rodovias, por todo o Rio Grande do Norte.

PONTES

Após a queda de ponte na divisa do Tocantins com Maranhão, levantamento da Folha de São Paulo de todas as pontes federais administradas pelo DNIT mostra que, no Rio Grande do Norte, 33 desses equipamentos estão em situação “crítica” ou “ruim”.

RODOVIÁRIA

O Governo do Rio Grande do Norte publicou, ontem, no Diário Oficial do Estado, os editais de Chamamento Público para Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para atrair possíveis Parcerias Público-Privadas (PPPs) para o Terminal Rodoviário de Mossoró, a estrada de acesso à Praia da Pipa, e o Centro de Convenções de Natal.