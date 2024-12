NATAL

Desejando que este Natal traga paz, amor e sucesso a todos os seus leitores, a Coluna Notas da Redação agradece a confiança demonstrada e o número sempre crescente de seguidores. Que o próximo ano seja uma jornada de crescimento e realizações. Vocês são fundamentais para o nosso sucesso!”

DENÚNCIA

O presidente da Câmara Municipal de Mossoró, vereador Lawrence Amorim, acusa o prefeito de Allyson Bezerra por crime de responsabilidade, apropriando-se de R$16,4 milhões da Casa e convocou demais vereadores a ingressar com ação judicial contra o chefe do Executivo.

PRESIDÊNCIA

Vereador Genilson Alves, reeleito para seu quarto mandato, deverá ser o próximo presidente da Câmara Municipal. A eleição será no dia 1º de janeiro de 2025. Genilson já tinha maioria para ser eleito em 2021, mas cedeu o lugar a Lawrence Amorim que terminou o mandato rompido com o prefeito Allyson Bezerra.

INTIMIDAÇÃO

Em Natal, a deputada estadual Eudiane Macedo (PV) denunciou tentativa de intimidação após sua residência ser invadida por criminosos. “Não temos inimigos, mas sei que estou na política. Quando estamos na política, arrumamos inimigos. Porém, não nesse nível”, disse a parlamentar.

BLOQUEIO

A desembargadora Sandra Elali determinou bloqueio do valor de R$ 901.820,80 das contas do Município de São Rafael, localizado no Oeste Potiguar, destinado ao pagamento dos salários atrasados dos servidores municipais referentes ao mês de novembro de 2024. É a Justiça defendendo os servidores.

ESTADO

Em nível estadual, a desembargadora Maria de Lourdes Azevedo determinou que o pagamento do 13º salário dos servidores estaduais da Administração Direta seja feito ainda em 2024. Conforme liminar da desembargadora, o pagamento terá de ser efetuado até o último dia deste mês de dezembro.

PRESÍDIO

O presídio federal de Mossoró recebeu 27 detentos de alta periculosidade, transferidos das penitenciárias federais de Catanduvas e Porto Velho. A operação faz parte de um protocolo de segurança que busca minimizar riscos e manter a ordem dentro das unidades prisionais, evitando a formação de alianças duradouras ou tentativas de fuga.

SUSPENSÃO

O ministro Flávio Dino, do STF, suspendeu a distribuição de emendas parlamentares de comissão. A decisão atinge R$ 4,2 bilhões que estavam previstos para serem pagos até o fim do ano. A decisão afeta 17 líderes de bancadas da Câmara que apadrinham os R$ 4,2 bilhões em indicações de emendas de comissão.

CORREÇÃO

Na decisão, Dino determina que o governo só poderá executar as emendas parlamentares relativas ao ano de 2025 com a conclusão de todas as medidas corretivas já ordenadas, como a adequações no Portal da Transparência. A medida desagrada os parlamentares que contavam com essas Emendas.

CUIDADOS

A Política Nacional de Cuidados foi sancionada pelo presidente Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira (23). A Política configura um marco normativo que institui o cuidado como um direito na legislação brasileira. para garantir uma condição para essas pessoas poderem estudar, trabalhar ou empreender