NOTAS DA REDAÇÃO

ACUSAÇÃO

Em entrevista ao jornal DeFato, o presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim, diz que a crise financeira da Instituição acontece “porque o prefeito ficou com 14, 6 milhões da Casa. Falou em retaliação e disse não haver garantia e pagamento dos salários dos vereadores.

DETRAN

A edição de sábado (21.12) do Diário Oficial do Estado trouxe uma mudança na direção do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Victor Hugo Rodrigues deixa o comando da autarquia e Jonielson Pereira de Oliveira retorna ao cargo de Diretor-Geral.

HOMENAGEM

A Câmara Municipal de Baraúna reconheceu o esforço do Governo do Estado em recuperar totalmente a RN-15, rodovia que liga a cidade ao município de Mossoró. Em sessão solene, concedeu o título de cidadania à governadora Fátima Bezerra.

CETEC

A prefeitura de Mossoró está construindo o Centro de Tecnologia e Capacitação (CETEC) Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, em terreno localizado na avenida Rio Branco, bairro Santo Antônio, com quatro blocos e uma área construída de 3,3 mil m².

INTERRUPÇÃO

Acidente na BR304 envolvendo caminhões interrompe o tráfego por mais de 60 minutos e a Polícia Rodoviária Federal perdeu o controle dos veículos, com os motoristas passando em filas quádruplas e pelas partes laterais por fora do asfalto. E a duplicação, quando sairá?

EXPEDIENTE

O Governo do Rio Grande do Norte estabeleceu ponto facultativo nos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual nos dias 24 e 31 de dezembro, respectivamente, véspera de Natal e Ano Novo.

GÁS

A exploração de gás natural no Rio Grande do Norte teve um aumento de 11,7% no acumulado do ano até setembro, em relação ao mesmo período dos nove meses do ano passado, segundo divulgação de boletim da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico,

POLÍCIA

51% de brasileiros acima de 16 anos temem mais a polícia enquanto 46% confiam nela, segunda revela pesquisa Datafolha. Esses índices são iguais aos apurados no último ano do governo Bolsonaro. Entre pretos e mulheres, a desconfiança é maior ainda, 59% e 56%.

MULTAS

De janeiro a setembro de 2024, o número de multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) alcançou 6,6 milhões, um aumento de quase 70% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram registradas 3,9 milhões de infrações.

FISCALIZAÇÃO

Em 12 meses, os radares fixos passaram de 517 para 829 e a PRF está investindo em tecnologias de ponta, como câmeras inteligentes, para identificar infrações como o uso de celular ao volante, falta do cinto de segurança e drones estão sendo experimentados.