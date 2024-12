NOTAS DA REDAÇÃO

BOLSONARISMO

O deputado estadual Coronel Azevedo indicou o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro para receber a medalha do mérito de Direitos Humanos concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte em sessão solene na sexta-feira.

DEFESA

Para o deputado Coronel Azevedo, o deputado Eduardo Bolsonaro defende o perdão dos manifestantes do 8 de janeiro e classifica como perseguição a punição a qual alguns estão sendo submetidos. O deputado Bolsonaro não compareceu à sessão na Assembleia.

PAGAMENTO

A desembargadora Maria de Lourdes Azevêdo acolheu mandado de segurança coletivo e determinou que o pagamento do 13º salário dos servidores estaduais da Administração Direta, ativos, aposentados e pensionistas seja feito ainda neste ano.

DESORGANIZAÇÃO

Para o Governo do Estado, que recorrerá da decisão da primeira instância, a definição do pagamento do décimo terceiro salário é competência do Poder Executivo estadual e que a decisão da Justiça desorganiza a planejamento de todas as despesas de custeio.

CORTES

O prefeito eleito de Natal, Paulinho Freire, anunciou que implementará medidas que terão impacto direto na economia da Prefeitura Municipal. No início de sua gestão, no dia 1º de janeiro de 2025, fará cortes em gratificações, jetons e despesas com viagens.

PRIVILÉGIOS

O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, defende a necessidade de que as classes mais privilegiadas, incluindo parlamentares e membros do Judiciário, deem o exemplo ao País ao limitar os chamados supersalários no serviço público.

DUPLICAÇÃO

Somente a falta de representantes no Congresso é capaz de justificar que a Bancada Federal não tenha colocado a duplicação da BR 304 entre a prioridades nas emendas que apresentaram e discutiram com lideranças estaduais e prefeitos municipais.

DEMORA

Quem utilizou a BR304 na tarde de ontem, entre Angicos e Lajes, amargou espera de cerca de 120 minutos por conta de obstrução da rodovia por acidente entre caminhões. A desorganização no trânsito foi grave e ameaçou a ocorrência de outros acidentes.

MEMORIAL

A deputada Natália Bezerra defende a construção de um memorial, um espaço para garantir que estudantes, turistas, a população em geral e as futuras gerações não se esqueçam dos erros do passado. “Lembrar para não esquecer!” completou.

CANDIDATURAS

Os atuais presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, deputado Arthur Lira e Rodrigo Pacheco negociam cargos no governo federal. Como ministros, ficarão em maior evidência para suas candidaturas a senador por Alagoas e governador de Minas Gerais.