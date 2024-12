NOTAS DA REDAÇÃO

ICMS

A aprovação do aumente da alíquota do ICMS combustíveis de 18% para 20% foi uma vitória política da governadora Fátima Bezerra, com a ajuda decisiva do presidente da Assembleia deputado Ezequiel Ferreira de Souza.

DIVISÃO

O placar apertado de 12 votos a favor e 10 contrários, além de duas ausências, mostrou a divisão existente entre os deputados estaduais e uma configuração que poderá ser mantida até o final do atual governo estadual.

ROGÉRIO

O senador Rogério Marinho tem se apresentado como o principal líder da oposição. Pensando em sua candidatura a governador em 2026, está sempre atento ao movimento que já se esboça em relação à sucessão de Fátima Bezerra.

SENADO

Fátima Bezerra deverá renunciar ao mandato de governadora para disputar o Senado em 2026, uma necessidade do presidente Lula para que a “direita” não assuma o comando do Senado. Esse projeto exigirá a recuperação em que se encontra sua administração.

OITICICA

A inauguração da barragem de oiticica está confirmada para maio de 2025. É claro que o presidente Lula estará presente, mas a governadora Fátima Bezerra fez questão de convidar também a ex-presidente Dilma Rousseff.

CAPACIDADE

A barragem de Oiticia será o terceiro maior reservatório do Rio Grande do Norte, com capacidade de 598 milhões de metros cúbicos. A construção do reservatório foi iniciado em 26 de junho de 2013.

ALLYSON

O prefeito de Mossoró está conseguindo ocupar espaço na política estadual, observação importante para uma possível candidatura ao governo. A senadora Zenaide Maia e a deputada federal Carla Dickson em recentes declarações apoiam a pretensão do prefeito.

FACENE

A Faculdade Nova Esperança, Facene, formou sua primeira turma de medicina, diplomando 77 novos médicos. Mossoró conta, atualmente, com três faculdades de medicina, mas a Unicatólica aguarda autorização para também iniciar um curso de medicina em suas instalações.

PROIBIÇÃO

O Ministério Público do RN entrou com uma ação civil públic para que a Prefeitura de Natal pare de usar recursos da saúde no custeio das despesas do hospital veterinário do município. Recursos do SUS não podem ser usados nesse serviço.

DÓLARES

Desde quinta-feira (12), o Banco Central já vendeu US$ 20,75 bilhões para tentar segurar a alta do dólar. A autarquia tem reservas internacionais que somavam, até segunda-feira (17), US$ 357,118 bilhões. No final dos anos 90, o BC tinha cerca de US$ 68 bilhões em reservas que, de 2010 para cá, tem se mantido acima dos R$ 300 bilhões.