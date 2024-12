ESTILO

O senador Styvenson Valentim tem mostrado comportamento diferente dos demais parlamentares, sobretudo no que se refere à prestação de contas das emendas Pix. Esta semana, divulgou a relação das entidades beneficiadas com mais de R$ 53 milhões, como R$ 11 milhões para a construção do Centro Pediátrico e Materno da Apamim.

MPF

Por outro lado, O Ministério Público Federal está enviando, aos prefeitos do Rio Grande do Norte, recomendação para que providenciem, a prestação de contas dos recursos utilizados em 2024 por meio da plataforma Transferegov.br, O objetivo é garantir transparência e eficácia na aplicação das verbas das chamadas ‘emendas PIX’.

PROCISSÃO

A governadora Fátima Bezerra e o prefeito Allyson Bezerra foram os destaques políticos na procissão de Santa Luzia, no último dia 13 de dezembro. Também estiveram presentes os deputados estaduais Isolda Dantas e Bernardo Amorim. Nenhum senador esteve presente.

PERCURSOS

A procissão teve início no Santuário de Santa Clara, no conjunto Dom Jaime Câmara, encerrando-se na Catedral de Santa Luzia. Por conta da grande distância a percorrer, a Prefeitura de Mossoró garantiu transporte público gratuito, nos dois sentidos, garantindo o retorno dos fieis após o término da peregrinação religiosa.

DESPEDIDA

A Procissão de Santa Luzia 2024 marcou a despedida do padre Flávio Augusto de Melo como Vigário da Paróquia de Santa Luzia, em Mossoró e que, recentemente, foi destacado por Dom Francisco de Sales para assumir a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Pau dos Ferros.

ESCOLHA

Em Natal, a Assembleia Legislativa escolheu o deputado estadual Francisco do PT como Parlamentar do Ano de 2024. Em Mossoró, a Comissão eleitoral elegeu o vereador Professor Francisco Carlos como o vereador do ano. Na capital, um deputado do PT. Em Mossoró, um vereador do União Brasil.

SEMINÁRIO PSB

Nesta sexta-feira, 13, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) realizou um seminário estadual no auditório da Uni-RN, em Natal, com a participação de cerca de 100 pessoas, entre filiados, mandatários eleitos e dirigentes de diversos municípios do Rio Grande do Norte, tendo a frente a presidente regional Larissa Rosado.

VISITA

A governadora Fátima Bezerra recebeu visita de executivos da companhia aérea chilena Sky Air para discutir a viabilidade de novos voos, incluindo uma rota direta Natal Santiago. O encontro também contou com a participação da equipe da Secretaria de Turismo, da Emprotur e da Zurich Airport Brasil, administradora do Aeroporto de Natal.

AEROPORTO

O presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, anunciou nesta sexta-feira (13), apoio financeiro de R$ 185 milhões para investimentos no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, de São Gonçalo do Amarante. O anúncio contou com a presença da governadora Fátima Bezerra e do CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse.

PRESENTE

A revista Carta Capital noticia com destaque que a prisão do general Walter Braga Netto coincidiu com o aniversário da ex-presidente Dilma Rousseff. A petista, atual chefe do chamado Banco do BRICS, foi presa e torturada na ditadura militar instalada em 1964.