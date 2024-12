NOTAS DA REDAÇÃO

BANCADA

A bancada federal mostrou sua reação a uma possível candidatura do prefeito Allyson Bezerra a governador do Rio Grande do Norte. O prefeito de Mossoró esteve na reunião para definição de verbas para obras no estado e solicitou apoio para a construção de uma Policlínica Geral de Mossoró. Surpreendentemente não foi atendido.

CANDIDATURA

Talvez a bancada federal do RN tenha querido evitar a projeção política de Allyson por conta da realização de obras importantes para Mossoró. O último hospital público construído na cidade, o Tarcísio Maia, foi inaugurado em 10 de maio de 1986, há 38 anos.

REPRESENTANTES

Outro aspecto a ressaltar é que Mossoró está sem representantes em Brasília. Não há deputados nem senadores mossoroenses na atual bancada. Uma das consequências imediatas é exatamente essa, a falta de dotações orçamentárias para o município.

INÍCIO

Quando inaugurado, o HRTM atendia nas áreas de obstetrícia, clínica médica, pediatria, cirurgia geral, e Unidade de Terapia Intensiva, com c3erca de 80 médicos nas mais variadas especialidades. O primeiro plantão médico ocorreu no dia 1º de agosto de 1986.

SAÚDE

A Câmara Municipal realizou audiência pública, em 27.11.24, para prestação de contas da Saúde do Município, referente ao 1º quadrimestre de 2024. A Prefeitura está aplicando 24,25% do orçamento em saúde pública, 10% a mais que o exigido constitucionalmente.

INSEGURANÇA

A violência assume proporções assustadoras no RN. O deputado estadual Luiz Eduardo denunciou que o crime organizado se estabeleceu em Pipa, Tibau do Sul: “Os grupos de facções deram um ‘salve’ para que o comércio fechasse a partir das 19 horas”.

SEGURANÇA

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social afirmou que garantir a segurança pública da população é dever do Estado. E que a SESED, em momento algum, foi procurada por nenhum promotor de eventos para dialogar sobre adiamento de festas.

DÓLAR

A população em geral pode não entender onde a alta do dólar atinge em cheio o seu modo de vida, o seu poder de compra, mas se preocupa quando o noticiário nacional divulga que o dólar voltou a subir no mercado doméstico nesta sexta-feira6, atingindo R$ 6,09.

CAMPOS

O prefeito de Recife, João Campos, deverá ocupar a presidência do PSB nacional, cargo que já foi ocupado pelo pai, Eduardo Campos. É um processo de renovação da imagem do partido na tentativa de se viabilizar como alternativa no campo progressista.

MULHER

Maria Elizabeth Rocha é a primeira mulher eleita para presidir o Superior Tribunal Militar, em seus 216 anos de história. Ela nasceu em Belo Horizonte, tem 64 anos e é doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

LENNON

Alex Medeiros lembra: “Domingo, dia 8, faz 44 anos da morte do beatle, assassinado na calçada do Edifício Dakota, NY. Um tributo a ele será feito pelo músico Diogo das Virgens em parceria com o DJ Maurílio Jordan, a partir das 17h, no Átma Rooftop.”