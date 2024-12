DESAPROVAÇÃO

Parecer técnico da Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha do prefeito reeleito Allyson Bezerra (UB) sugere desaprovação por uma série de irregularidades. Além da desaprovação das contas, os técnicos sugerem que o prefeito devolva R$ 450.317,80 dos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC) gastos de forma irregular.

BANCADA

Parlamentares federais do RN participaram nesta segunda-feira (2), em Natal, de uma reunião com a governadora Fátima Bezerra e representantes de entidades do setor produtivo, universidades, prefeitos para ouvir demandas em relação à destinação de R$ 528 milhões da emenda coletiva ao Orçamento Geral da União (OGU) de 2025. Além disso, cada deputado federal terá direito a R$ 37 milhões em emendas individuais e cada senador, R$ 72 milhões.

ALLYSON

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, apresentou à bancada federal recursos do orçamento para aplicação em obras de grande porte, priorizando a construção da Policlínica Geral de Mossoró, 4 Caos, 15 UBS, Centro comercial, Pontes, Rodovia 15 de Março. O prefeito de Mossoró não era esperado, mas expôs a necessidade de priorizar emenda para um hospital municipal na cidade, que atende outras cidades do Oeste.

ZENAIDE

A senadora Zenaide Maia veio à Mossoró participar da abertura da Festa de Santa Luzia 2024. Durante toda a solenidade esteve ao lado do prefeito Allyson Bezerra, que tem seu nome trabalhado para ser candidato ao governo do estado. Diferente de José Agripino, que fala na realização de pesquisa para a escolha do candidato a governador, a senadora Zenaide Maia está definida por Allyson, que apoiará a sua reeleição ao Senado.

RETORNO

O vereador Isaac da Casca (MDB) realizou o sonho de ocupar a cadeira de deputado estadual, onde permaneceu por quatro meses, e reassumiu o mandato na Câmara Municipal de Mossoró. O vereador e, agora, ex-deputado estadual, participara das votações do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2025.

ROGÉRIO

A oposição estadual está dividida. O senador Rogério Marinho trabalha sua candidatura para suceder a Fátima Bezerra, divergindo de José Agripino que prefere apoiar o prefeito de Mossoró. Rogério projeta fazer dobradinha com o senador Styvenson Valentim que disputará reeleição e terminou a semana fortalecido com a adesão de quatro deputados estaduais que deixaram o PSDB e assinaram ficha de filiação ao Partido Liberal.

COBRANÇA

A deputada Cristiane Dantas (Solidariedade) cobrou ao Governo do Estado a regulamentação de duas leis que visam proteger mulheres e crianças de crimes sexuais. Autora das propostas, a parlamentar frisou a importância da implementação dessas leis para a segurança das vítimas e lembrou o contexto dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher.

HOSPITAL DA MULHER

Em nota oficial para esclarecer a negociação com os obstetras da Apamim, o governo do Estado informou que, até o mês de junho de 2025, o Hospital da Mulher Parteira Maria Correa, em Mossoró, iniciará o atendimento pleno no setor de obstetrícia. Até o momento, esse hospital ainda não atende plenamente às atividades para as quais foi destinado.

ISENÇÃO

O senador Rogério Marinho (PL-RN) criticou a proposta do Governo Lula de isentar o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Em entrevista à CNN Brasil, o líder da Oposição no Senado classificou o anúncio como “factoide” e, apesar de o governo ter apresentado uma proposta de compensação, reclamou do impacto fiscal da medida, estimada em cerca de R$ 35 bilhões por ano.

TOFFOLI

O ministro do Supremo Federal, Dias Toffoli declarou extintas as punibilidades dos brasileiros denunciados por hostilidades ao ministro Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto de Roma, em julho de 2023. A decisão foi tomada após os envolvidos confessarem culpa e apresentarem um pedido formal de retratação pelos atos praticados.