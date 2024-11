NOTAS DA REDAÇÃO

INVESTIGAÇÃO

O juiz Cláudio Mendes Júnior, da 33ª Zona Eleitoral, requisitou da Prefeitura de Mossoró informações a respeito de contratos com agências de publicidade. A decisão é resultado de ação de investigação movida pelos vereadores Lawrence Amorim e Carmem Júlia.

SUCESSÃO

Com habilidade, o vice-governador Walter Alves (MDB) vai conquistando as lideranças do PT estadual e deverá ser o candidato apoiado pelo partido na disputa para o Governo do Estado em 2026.

RENÚNCIA

A governadora Fátima Bezerra (PT) renunciará ao mandato em abril de 2026 para ficar apta a disputar o Senado e terá o apoio de Walter Alves e do MDB, que elegeu 45 prefeitos e 30 vice-prefeitos nas últimas eleições.

TRANSMISSÃO

Com a viagem do prefeito Álvaro Dias à Europa, assumiu a prefeitura da capital o vereador Eriko Jácome, presidente da Câmara Municipal. A transferência do cargo se fez de maneira tranquila, com Ériko permanecendo prefeito por vários dias.

ALLYSON

O prefeito Allyson Bezerra não pode desfrutar do privilégio de viajar a outros países, pois teria que passar o comando municipal ao vice-prefeito Fernandinho das Padarias ou para o presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim, pois está rompido com os dois.

CAPACITAÇÃO

A Prefeitura de Mossoró promoveu, nos dias 21 e 22 de novembro, capacitação com agentes de trânsito do município, com foco no aprimoramento dos conhecimentos técnicos e operacionais da equipe.

ENERGIA

O Porto-Ilha, de Areia Branca receberá investimento de R$ 500 milhões para criar outra frente e passar a receber equipamentos das eólicas e produção de energia solar offshore. O Porto-Ilha, é o único terminal offshore do mundo criado para esse tipo de produto.

EXTINÇÃO

O deputado André Janones quer que a PGR avalie a possibilidade de extinção do Partido Liberal (PL), baseada na “necessidade de proteção do regime democrático brasileiro, que tem sido alvo de sucessivos ataques e ameaças originados e fomentados por figuras de liderança e membros do partido requerido”.

ANDAMENTO

O inquérito da Polícia Federal (PF) que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 acusados por golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito será enviado à Procuradoria-Geral da República (PGR) nos próximos dias.

GOLPE

Caso a Polícia Federal o indicie, o ex-presidente Jair Bolsonaro não seria o primeiro ex-presidente punido por tentativa de golpe de Estado. Em 1922, Hermes da Fonseca teve a prisão decretada por envolvimento em levantes militares no Rio para destituir o presidente Epitácio Pessoa e evitar posse de seu sucessor eleito, Artur Bernardes.