NOTAS DA REDAÇÃO

OPOSIÇÃO

Diferente do atual mandato, o prefeito Allyson Bezerra terá uma segunda administração tendo que enfrentar uma oposição mais atuante. Claro que continuará com maioria confortável na Câmara, mas com denúncias encaminhadas ao Ministério Público.

INVESTIGAÇÃO

Nesta semana que está se encerrando, o Ministério Público Eleitoral do Rio Grande do Norte (MPE-RN) emitiu parecer favorável à quebra de sigilo bancário das três agências que detêm a conta publicitária da Prefeitura de Mossoró.

SUSPENSÃO

É uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que pede a cassação do registro de candidatura do prefeito reeleito Allyson Bezerra (União Brasil) e a suspensão de seus direitos políticos por oito anos. No mínimo, terá a preocupação em se defender.

CONCURSO

A Prefeitura de Mossoró publicou o resultado final do concurso público dos candidatos que concorreram às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos) e o resultado final no concurso público de nível superior da Procuradoria Geral do Municipal e da Secretaria Municipal da Fazenda.

INOCÊNCIA

O senador Rogério Marinho (PL) criticou o inquérito conduzido pela Polícia Federal sobre tentativa de golpe por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e cobra mais “isenção, transparência e celeridade” por parte do Ministério Público.

APOIO

Antiga aliada de Fátima Bezerra, a senadora Zenaide Maia entrou em choque com a governadora por conta da candidatura do marido Jaime Calado eleito prefeito em São Gonçalo. E, Zenaide reafirma seu apoio ao prefeito de Mossoró em 2026, caso dispute o governo do Estado.

CUMPLICIDADE

Para o deputado federal Fernando Mineiro, ao minimizar os crimes de seus aliados que tramaram o golpe de Estado e os assassinatos do presidente Lula, Geraldo Alkmin República e do ministro Alexandre Mores, Rogério se torna cúmplice dos criminosos.

GOVERNADOR

Nos festejos religiosos no dia de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira de Natal, o prefeito Álvaro Dias foi interrompido por uma claque de fiéis, que entoavam gritos de “governador”. Dias sorriu e agradeceu, satisfeito com a manifestação.

MAJORITÁRIA

Os amigos do prefeito Álvaro Dias têm como certa a disputa por um cargo majoritário, de governador do estado ou de senador. Por conta disso, já começaram a trabalhar a campanha do deputado estadual Adjuto Dias, seu filho, à Câmara dos Deputados.