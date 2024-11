NOTAS DA REDAÇÃO

Postada 23:30

TERRORISMO

O Brasil já convive com atividades terroristas. No início da noite de hoje, duas explosões atingiram a praça dos Três Poderes, em Brasília, levando apreensão às classes política e jurídica da capital federal um ano e dez meses após os ataques golpistas contra as sedes do STF, Congresso Nacional e Planalto.

ISOLAMENTO

Após as explosões, os ministros foram retirados às pressas da sede do tribunal e a Praça dos Três Poderes foi isolado pela Polícia Militar. O corpo de um homem, suspeito de ser o dono do carro com os explosivos, foi encontrado no local após os estrondos em área próxima ao prédio do STF.

GOVERNADORES

As explosões em Brasília ocorrem poucos dias depois de o presidente Lula reunir os governadores de estado para discutir PEC da segurança pública. Governadores e parlamentares não receberam a proposta do presidente Lula com boa vontade, havendo muito mais críticas do que boa vontade.

CONGRESSO

As sessões plenárias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal também foram encerradas na noite desta quarta-feira (13) após o registro das explosões do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. A Polícia Legislativa das duas casas está ajudando na apuração das circunstâncias do fato.

GOVERNADORA

A governadora em exercício de Brasília, Celina Leão, pediu aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para que não tenha expediente no Congresso Nacional nesta quinta-feira (14/11). A medida foi pedida para liberar o local com segurança.

EZEQUIEL

O plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realizou nesta quarta-feira (13) uma nova eleição para definir a Mesa Diretora da Casa no biênio 2025-26. À unanimidade, o atual presidente, deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), foi reeleito para o cargo.

VOTOS

Dentre os 24 deputados estaduais, Ezequiel Ferreira obteve 20 votos, pois quatro parlamentares, Coronel Azevedo (PL), Galeno Torquato (PSDB), Kleber Rodrigues (PSDB) e Neilton Diógenes estão em viagem.

ABORTO

A CCJ da Câmara dos Deputados adiou novamente, nesta quarta-feira (13), a votação da PEC nº 164/12 que garante a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, ou seja, proíbe o aborto legal no Brasi, de autoria dos ex-deputados Eduardo Cunha (RJ) e João Campos (GO).

NOMEAÇÃO

Donald Trump definiu Elon Musk como chefe do Departamento de Eficiência Governamental. A possibilidade dessa nomeação começou a circular em meados de setembro, quando Trump anunciou um plano “ousado” para cuidar das finanças dos EUA, caso fosse eleito.

JANJA

As pessoas precisam entender que quando eu ligo para um ministro, talvez não seja só a Janja falando. Talvez eu esteja sendo a voz de milhares de mulheres. Janja faz referência a políticas públicas que visam melhorar as condições de vida e saúde das mulheres.