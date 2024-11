NOTAS DA REDAÇÃO

TCC

Laíre e Sandra Rosado apresentaram, ontem, o Trabalho de Conclusão de Curso com o tema: Redescobrir a atuação da mulher na Igreja: Uma reflexão a partir da teologia feminista. Foram orientadores o Prof. Me. Paiva Junior. e Prof. Dr. Cid Augusto. A Prof. Iara Linhares participou da banca.

ESTRADAS

O Governo do Rio Grande do Norte vai recuperar 770 km de rodovias no próximo ano, chegando a mais de 1.600 km de rodovias estaduais recuperadas ao final de 2025.

com recursos do Governo Cidadão.

DESFILIAÇÃO

O ex-deputado Rafael Motta está saindo do partido Avante. Fala em descumprimento de acordos previamente estabelecidos, em especial do suporte financeiro do Fundo de Campanha, por parte do presidente da agremiação, Jorge do Rosário.

TRT

O TRT-RN decidiu os nomes da diretoria para os próximos dois anos. O desembargador Eduardo Serrano da Rocha será o presidente e corregedor, a desembargadora Isaura Maria Barbalho Simonetti será vice-presidente e o desembargador Bento Herculano será o ouvidor.

CENSURA

O ministro Flávio Dino, STF, proibiu quatro obras jurídicas que continham trechos discriminatórios contra mulheres e a pessoas LGBTQIA+. Afirmou ter se baseado em jurisprudência do tribunal já utilizada contra livros antissemitas.

APOIO

Somente dois deputados do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides e Fernando Mineiro, declararam apoio à proposta da emenda à PEC que prevê expediente máximo de quatro dias por semana, oito horas diárias e 36 horas semanais.

MINISTRO

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, manifestou-se sobre a discussão em torno da redução da escala 6×1. Em publicação no X, Marinho escreveu que a diminuição da escala deve ser tratada por meio de convenções e acordos coletivos. E diz que a redução da jornada para 40h semanais é “plenamente possível e saudável”.

ANSIEDADE

Relatório das Nações Unidas aponta que pessoas em situação de pobreza têm três vezes mais chances de desenvolver problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. E que, cerca de 11% da população mundial, sofre com algum transtorno mental.

BIDEN

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden confirmou ao presidente Lula da Silva sua vinda para Cúpula de Líderes do G20, nos dias 18 e 19 deste mês, no Rio de Janeiro. E adiantou a decisão do governo americano em aderir à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.

PODER

Elon Musk e Peter Thiel, são dois empresários que foram decisivos na campanha de Donald Trump e que acreditam que a democracia incomoda. Os dois controlam um sistema de comunicação em que a verdade e a mentira se confundem.