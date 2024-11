CODERN

Prego batido, ponta virada. Lairinho Rosado ocupará a Diretoria Técnica Comercial na Codern, por indicação do PSB que contou com a aprovação da governadora Fátima Bezerra e dos deputados federais Natália Bonavides e Fernando Mineiro.

VISITA

O Porto de Natal recebeu a visita de uma delegação portuguesa composta por Antonio Caracol, diretor do Porto de Setúbal, e André Martins, presidente da Câmara Municipal de Setúbal. A comitiva foi recebida pelo presidente da Codern, Paulo Henrique Macedo.

DIPLOMAÇÃO

A juíza da 34ª zona eleitoral em Mossoró, Cinthia Cibele Diniz de Medeiros, marcou para o dia 16 de dezembro a diplomação dos eleitos no último dia 06 de outubro, em Mossoró. A diplomação acontecerá às 8h, no Fórum Desembargador Silveira Martins.

DIPLOMADOS

Na ocasião, receberão seus diplomar Allyson Bezerra (UB), como prefeito reeleito, o vice-prefeito eleito Marcos Medeiros (PSD), e os 21 vereadores que ocuparão a Câmara Municipal a partir de 2025. O edital de Proclamação e Diplomação foi publicado no Diário da Justiça.

CANDIDATOS

Enquanto os recém-eleitos são diplomados, a eleição de 2026 vai entrando em pauta. Alguns nomes estão sendo lembrados para companheiro de chapa de Lula que disputará a reeleição. O atual vice-presidente, Geraldo Alkmin, Simone Tebet, Helder Barbalho e Renan Filho.

LOJINHA

A partir de hoje, domingo, (10), após a Santa Missa, foi aberta a Lojinha de Santa Luzia. O espaço estará instalado na Praça da Convivência Fraterna, ao lado da igreja. A Lojinha fará entregas em domicílios situados em Mossoró, mediante o pagamento de taxa do frete.

COLLOR

O Plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira (8/11) para manter a decisão que condenou o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello a oito anos e dez meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

BOMBA

Natal entra no foco do terrorismo, com a localização de bomba na Praia de Ponta Negra. A polícia conseguiu detonar o artefato de guerra antes que ocorresse a explosão.

GABINETE

Susie Willes, uma das coordenadoras da campanha de Donald Trump, foi anunciada como chefe de gabinete do presidente dos Estados Unidos. Wiles terá a missão de supervisionar o dia a dia da Casa Branca, tarefa considerada difícil pelos ex-presidentes americanos.

RÁDIO

A antiga Rádio Tapuyo de Mossoró, hoje, Rede Potiguar de Comunicação, passará das mãos de Carlos Augusto e Rosalba para o suplente de senador Flávio Azevedo, para ter sua programação engajada na campanha do senador Rogério Marinho ao governo do estado.