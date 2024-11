PREPOTÊNCIA

O prefeito Álvaro Dias confirmou a arrogância do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves ao menosprezar seu apoio como candidato a prefeito. Carlos declarou textualmente a Álvaro, “eu estou aqui conversando com você, mas eu ganho a eleição com ou sem seu apoio. Não tenho necessidade do seu apoio. Pense aí e se quiser me apoiar diga”.

RÁDIO

Vereador Edson Carlos propõe criação da Rádio Câmara Municipal, com o objetivo de divulgar atividades do Poder Legislativo de Mossoró. O Projeto de Resolução será analisado pelas comissões de depois retornará ao plenário para votação. A aprovação do projeto é tida como certa e a Câmara Municipal ampliará seus meios de comunicação.

OAB

Com três chapas registradas, a OAB Mossoró movimentará a eleições da instituição, que serão realizadas no dia 25 de novembro. Uma advogada encabeça uma as chapas enquanto duas outras ocupam o espaço de candidatas a vice-presidente.

DEPUTADA

Com a eleição do deputado federal Paulinho Freire (União Brasil) à prefeitura de Natal, a primeira suplente, Carla Dickson, também do União Brasil, assumirá a Câmara Federal. Dickson disputou a reeleição em 2022 e foi derrotada, tendo recebido 43.191 votos.

INVESTIGAÇÃO

O senador Styvenson Valentim encaminhou ao Ministério Público do RN pedido de investigação sobre as condições dos hospitais estaduais Walfredo Gurgel e Tarcísio Maia. E reclamou que “a gente cansou também de ver órgãos como o MP ir lá no Walfredo e nada é feito. Isso é coisa de polícia, estão matando as pessoas nos hospitais”

PREFEITAS

A partir de 2025, duas mulheres estarão à frente das administrações municipais nas capitais brasileiras, Emília Corrêa (Aracaju), do PL, e Adriane Lopes (Campo Grande), do PP. No primeiro turno, 724 mulheres foram eleitas, o que representa 13% das cidades. Em 2020, elas foram eleitas em 663 as cidades (12%).

CAMPANHA

A Prefeitura de Mossoró intensificou neste mês as ações de prevenção e combate ao câncer de mama com a campanha “Outubro Rosa”. Unidades Básicas de Saúde (UBSs), localizadas nas zonas urbana e rural, levaram à população local uma série de serviços de saúde em mutirões para as mulheres.

SÍFILIS

Paralelo à campanha Outubro Rosa, a Prefeitura de Mossoró intensifica ações de prevenção e combate à sífilis neste mês. Por meio da campanha “Outubro Verde”, as equipes da Secretaria de Saúde (SMS) levam conscientização à população numa ampla programação desenvolvida em equipamentos públicos da rede, visando reduzir ou eliminar o acometimento por sífilis.

EMPREGOS

Impulsionada pelo setor de serviços e pela construção civil, a economia do Rio Grande do Norte abriu em setembro 4.981 novas vagas de trabalho com carteira assinada. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego todos os grupamentos econômicos registraram saldos positivos em setembro.

ISENÇÃO

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (30) projeto de lei que permite ao Ministério da Fazenda zerar as alíquotas do Imposto de Importação para medicamentos no Regime de Tributação Simplificada (RTS). A proposta será enviada ao Senado.