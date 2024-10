NOTAS DA REDAÇÃO

CAMPOS

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), 30 anos, foi reeleito com 78,11% dos votos válidos. Ele ocupa o primeiro lugar de maior votação para a prefeitura da capital pernambucana entre todas as 11 eleições realizadas na cidade desde o retorno do voto direto para o cargo, em 1985.

CAMPANHA

Filho de Eduardo Campos, falecido em acidente aéreo em 13 de agosto de 2014, durante campanha para presidente da República, João Campos se prepara para assumir destaque na política nacional, procurando ocupar o espaço que pertenceu ao seu pai.

NATAL

Depois de participar de comício em apoio à candidatura de Evandro Leitão (PT) a prefeito de Fortaleza, Campos vem a Natal reforçar a campanha da candidata Natália Bonavides a prefeito que, durante a semana, contou com o presidente Lula em sua campanha.

PRESENÇA

A presidente do diretório estadual do PSB, Larissa Rosado, organiza militantes do partido para engajamento na campanha de Natália Bonavides a prefeito de Natal, inclusive com boa parte da militância mossoroense que irá à Natal participar das mobilizações finais.

NIKOLAS

A direita também renova suas lideranças e, em contraponto a Eduardo Campos 30 anos, conta com o deputado federal Nikolas Ferreira, 28 anos e que, inclusive, esteve em Mossoró na campanha do candidato do PL, Genivan Vale.

OPOSIÇÃO

O prefeito Allyson Bezerra soube aproveitar a desorientação que tomou conta da oposição em Mossoró e foi reconduzido ao cargo com votação expressiva. Para os próximos quatro anos, entretanto, o fato não deverá se repetir e terá que ficar atento com a mobilização dos adversários.

ADUTORA

A tubulação da adutora Apodi/Mossoró será interligada no reservatório do Abolição I na segunda-feira (21), com previsão de ser concluída em junho de 2025. Após a conclusão da adutora, os reservatórios da cidade receberão 1,1 milhão de litros de água por hora.

ENERGIA

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (17) projeto de lei que confere participação ativa a municípios, Distrito Federal e consórcios intermunicipais nas licitações e no acompanhamento de contratos de distribuição de energia elétrica.

DANÇA

A moda pegou por toda parte. Nos Estados Unidos, Donald Trump dança durante a realização de comício, o mesmo acontecendo no Brasil com o presidente Lula e também com os candidatos às eleições municipais de 2024.

COMÉRCIO

O palanque de Donald Trump foi transformado em ponto comercial, vendendo itens que não têm conexão com a campanha presidencial o último livro de sua esposa, relógios, cripto moedas, desodorantes, garrafas de água, tênis r Bíblias da marca Trump, e outros itens, aumentando as finanças da família.