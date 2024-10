NOTAS DA REDAÇÃO

LULA

A candidata a prefeito de Natal, Natália Bonavides pode respirar aliviada. O presidente Lula confirmou para quarta-feira (16) sua participação na campanha do PT, em Natal. “A visita reafirma o compromisso de Lula com Natal e o Rio Grande do Norte”, declarou Natália.

STF

O senador Rogério Marinho (PL) defendeu em suas redes sociais a definição de mandato máximo de 12 anos para ministros do STF. A proposta, segundo o parlamentar, é para permitir que futuros ministros estejam “em linha com o espírito do tempo”.

PESQUISAS

Os donos de institutos de pesquisas pouco se importam com a credibilidade do eleitor em relação aos números que iniciaram a divulgar. Em Natal, a pesquisa Seta mostra Paulinho Freire e Natália Bonavides tecnicamente empatados, 50,4% e 49,6%m respectivamente.

CARLOS

O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves (PSD), anunciou que vai seguir neutro no segundo turno, não apoiando Natalia Bonavides, nem Paulinho Freire. Antes do anúncio, conversou com a governadora Fátima Bezerra e com a direção nacional do partido.

PRESIDENTE

Em uma simulação de disputa à Presidência da República entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Pablo Marçal (PRTB) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), o atual presidente teria 32% das intenções de voto, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada neste domingo (13).

IRRITAÇÃO

O colunista d’O Globo, Lauro Jardim, publicou: Um Lula irritado lavou a roupa suja com líderes na primeira reunião após as eleições de domingo passado. A portas fechadas, criticou a falta de renovação dentro do PT. Aos petistas, falou que o partido precisa de mudança na linguagem e nos quadros para atingir o eleitorado antissistema.

STF

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse neste sábado (12.out.2024) que a proposta que estabelece a revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal pelo Congresso pode ser inconstitucional.

CCJ

A declaração do senador Rodrigo Pacheco aconteceu após a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovar a admissibilidade da PEC 28/24, que permite ao Congresso Nacional suspender decisões do Supremo Tribunal Federal.

ELEIÇÃO

Vários médicos disputaram uma cadeira à Câmara Municipal de Mossoró. O eleitorado optou por eleger um estrangeiro, Yoanis Infante Rodrigues, o Dr. Cubano, que veio de Cuba para trabalhar no programa “Mais Médicos” e terminou se estabelecendo na cidade.

OLIVETTO

Morreu ontem, no Rio de Janeiro, o publicitário e escritor Washington Olivetto, aos 73 anos. No final dos anos 70, criou o “Garoto Bombril”, personagem clássico da propaganda brasileira e um de seus maiores feitos. Depois, “O primeiro sutiã a gente não esquece”, para a Valisère.