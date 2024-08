NOTAS DA REDAÇÃO

ÁLVARO

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, esteve em Mossoró, na convenção do prefeito Allyson Bezerra. Foi trazido pelo ex-senador José Agripino que, segundo alguns correligionários, deu início a um projeto para a formação de uma chapa em 2026, tendo Álvaro Dias candidato a governador e Allyson Bezerra como Vice.

CANDIDATURAS

Mossoró conta com cinco candidaturas a prefeito e vice-prefeito homologadas e em processo de registro junto à Justiça Eleitoral. Allyson Bezerra União Brasil) é candidato à reeleição, Genivan Vale (PL), Lawrence Amorim ((PSDB), Victor Hugo (UP) e Irmã Conceição (PRTB). Os demais partidos não apresentaram candidaturas a prefeito.

VEREADORES

As nominatas dos partidos aliados ao prefeito Allyson estão preocupados com a concentração de candidatos a vereador por uma mesma legenda. O discurso de que a força política do prefeito garantiria a eleição de 12 dos candidatos, inclusive na condição de reeleitos, começa a fazer água. O medo é grande.

OPOSIÇÃO

Enquanto no situacionismo alguns dos atuais vereadores não conseguirão reeleição, na oposição, a situação é mais grave. Os Progressistas (PP), com a renúncia de Rosalba Ciarlini e Claudia Regina de suas candidaturas, a projeção é a de que o partido não consiga eleger nenhum representante.

ORAÇÃO

Carlos Eduardo não sentirá falta de orações em sua campanha à prefeitura de Natal. Com a inclusão de Jacó Jácome na chapa majoritária, como candidato a vice-prefeito, em sua primeira reunião com os representantes da igreja conseguiu reunir 200 pastores evangélicos. Outros ainda estão sendo esperados.

HOSPITAL

O Governo do Estado reassumirá a direção do Hospital da Polícia Militar, atualmente terceirizada e dirigido pela APAMIM. A Sesap anuncia a conclusão de reforma e instalação dos equipamentos do novo centro cirúrgico e a partir do dia 15, será um hospital de apoio ao Hospital Regional Tarcísio Maia.

MATERNIDADE

Outra decisão do Governo do Estado é a de transferir os serviços de obstetrícia e UTI Neo Natal prestados na APAMIM, mas pagos pelo governo, para o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, atendendo a reivindicações dos mossoroenses que questionam a demora na instalação desses atendimentos.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Com o ministro da Educação, Camilo Santana, a governadora Fátima solicitou a federalização do Hospital Telecila Fontes, em Caicó, com o objetivo de expandir e interiorizar as Escolas Médicas das Universidades Federais, transformando o hospital em centro universitário de formação na área da saúde,

CARDEAL

Hoje, em Mossoró, o Cardeal Dom Leonardo Ulrich Steiner, Arcebispo Metropolitano de Manaus, para a solenidade de benção das novas instalações do Edifício administrativo Padre Sátiro Cavalcanti Dantas. O Cardeal Steiner participará de outras atividades ligadas à Diocese de Santa Luzia, com visita encerrando amanhã, 9 de agosto.

FUNDO

Em encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em Brasília, a governadora Fátima Bezerra, discutiu nesta quarta-feira (07) a criação de um fundo a partir do pagamento da dívida dos grandes estados devedores à União. O chamado Fundo de Equalização, seria dividido entre todos os estados.