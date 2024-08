OCUPAÇÃO

Analistas políticos da capital entendem que o candidato a prefeito Carlos Eduardo Alves levará desvantagem pela falta de estrutura para o corpo a corpo nas ruas de Natal. Os candidatos Natália Bonavides e Paulinho Freire, ao contrário, terão vantagem nesse item.

MOSSORÓ

Sobre o aspecto a presença da militância nas ruas, o prefeito Allyson leva vantagem sobre os outros quatro candidatos que disputam a prefeitura. É a força do poder de quem exerce o cargo de prefeito, embora na eleição anterior isso não tenha dado vitória a Rosalba.

EVANGÉLICOS

Enquanto em Natal os evangélicos concentram o apoio ao candidato Carlos Eduardo, inclusive com a indicação do seu companheiro de chapa, em Mossoró a maioria apoia a reeleição do prefeito Allyson Bezerra, ele próprio um evangélico declarado.

CLERO

Com muita habilidade, o prefeito Allyson Bezerra está conseguindo, no mando atual, agradar não somente os evangélicos, mas conviver pacificamente com os principais dirigentes da Igreja Católica local. Uma verdadeira demonstração de ecumenismo.

LEGISLATIVO

Em relação à disputa por uma cadeira à Câmara Municipal, as igrejas estão divididas, com candidatos registrados em todas as coligações. Os evangélicos estão certos em acreditar que essa estratégia permitirá a eleição de um maior número de vereadores.

DESISTÊNCIA

Duas ex-prefeitas de Mossoró, Rosalba Ciarlini e Cláudia Regina, filiadas ao mesmo partido, o PP, desistiram de disputar o cargo de vereador em Mossoró. Sem essas duas candidaturas, o partido corre o risco de ficar sem representantes no Legislativo Municipal

2026

Os resultados eleitorais de 2024 podem apresentar um indicativo para as eleições majoritárias em 2026. Nomes como os de Allyson Bezerra, Rogério Marinho, Paulinho Freire, Álvaro Dias e Carlos Eduardo são tidos como possíveis candidatos a senador ou a governador do estado.

VEDAÇÃO

A partir de hoje, emissoras de rádio e TV estão proibidas de transmitir imagens de pesquisas ou consulta popular de natureza eleitoral, veicular propaganda política e) dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação.

BLOGS

Mesmo com as limitações da lei eleitoral, é fácil identificar nas colunas e blogs mais acessados, a tendência de cada um em relação aos candidatos preferenciais. Os mais afoitos, falam declaradamente enquanto outros, mais cautelosos, usam as entrelinhas.

INTERNET

O governo Lula pretende destinar R$ 500 milhões para pequenos provedores de Internet investirem em banda larga fixa em municípios com menos de 30 mil habitantes. Essa ampliação de cobertura de conectividade digital beneficiará 2,5 milhões de pessoas