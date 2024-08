APOIO

A ex-prefeita Rosalba Ciarlini (PP) compareceu à convenção do PL em Mossoró e anunciou seu apoio à candidatura de Genivan Vale (PL) à prefeitura de Mossoró. Genivan agradeceu o apoio de Rosalba, e todo o seu grupo político. “Seja bem-vinda, Rosalba” disse o candidato.

CANDIDADTURA

A ex-prefeita Rosalba aproveitou o momento da convenção para anunciar que não disputará nenhum cargo eletivo nas eleições deste ano. Os dirigentes partidários tentaram convencê-la da necessidade de sua participação para garantir a eleição de um ou dois vereadores pelo PP.

CLÁUDIA

A ex-prefeita Cláudia Regina registrou nas redes sociais a retirada de sua pré-candidatura a vereadora pelo PP. Na verdade, Cláudia trabalhou seu nome para ser a candidata a vice-prefeita. Os boatos de que Rosalba disputaria uma cadeira à Câmara Municipal foi outro motivo para sua desistência.

CONVENÇÕES

O prefeito Allyson Bezerra, candidato da reeleição, é consciente da importância em repercutir todos os atos ocorridos durante a campanha eleitoral. Sendo o candidato com maior estrutura de mobilização, não economizou e realizou uma grande convenção, talvez a maior de todas em número de participantes.

COLIGAÇÕES

O presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim, tem o maior número de partidos apoiando sua candidatura. Ao todo, são nove partidos, entre eles a Federação da Esperança que reúne o PT, o PCdoB e o PV.

MDB

A escolha da vereadora Carmem Júlia foi acertada após entendimento com o presidente estadual do partido, o vice-governador Walter Alves. Em Brasília, Walter solicitará do partido o apoio logístico para a candidatura de Lawrence, tendo em vista a participação do candidato a vice-prefeito que é do partido.

EMENDAS

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), exigi transparência e fiscalização no repasse das chamadas “emendas Pix”, tipo de verba distribuída diretamente por parlamentares às prefeituras e governos estaduais sem necessidade de prestação de contas, projetos, convênios e justificativa.

JUSTIFICATIVA

Na decisão, o ministro determinou que o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União (CGU) fiscalizem as transferências das emendas Pix. O magistrado fixou um prazo de 90 dias para a CGU auditar os repasses em benefício de ONGs, feitos de 2020 a 2024.

MENORES

Lei sancionada no RN obriga unidades de saúde, pública e privadas a notificarem a polícia e o Conselho Tutelar sobre casos de suspeita ou confirmação de gravidez em crianças e adolescentes com menos de 14 anos, considerados independentemente de consentimento, vítimas de estupro de vulnerável.

VENEZUELA

As embaixadas da Argentina e do Peru pediram o apoio brasileiro na proteção de diplomatas e das delegações após maduro determinar a expulsão do corpo diplomático de sete países da América Latina. Se enviados, os militares também devem atuar na proteção das embaixadas desses países.