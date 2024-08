CONVENÇÕES

As convenções municipais movimentaram a política neste fim de semana. Cada uma com suas peculiaridades e a esperança dos candidatos com a manutenção ou modificação do quadro eleitoral após a oficialização das candidaturas. O entusiasmo é uma constante entre todos os que disputarão cargos eletivos.

INFLUÊNCIA

Não está muito claro qual será o efeito dos apoios de Bolsonaro e Lula junto aos candidatos. Mesmo assim, os candidatos do PT falam do prestígio de Lula no crescimento de suas campanhas, da mesma forma que os aliados de Bolsonaro acreditam na força que o ex-presidente terá nas disputas municipais.

NATAL

O PT aposta no crescimento da candidatura de Natália Bonavides. Para a convenção, vieram a presidente do partido, deputada Gleisi Hoffmann e o líder do partido na Câmara dos Deputados, Odair Câmara. A governadora Fátima Bezerra será o apoio principal da candidatura de Natália.

MOSSORÓ

O prefeito Allyson Bezerra é o candidato com melhor posição nas pesquisas eleitorais. Em todos os levantamentos até hoje realizados aparece em confortável patamar, superior a 70% de indicação de preferência. Mesmo assim, seus opositores alimentam a esperança de possibilidade de virada eleitoral.

APOIOS

Os bolsonaristas estão divididos entre as candidaturas de Allyson Bezerra e Genivan Vale. Lawrence Amorim, mesmo classificado entre os aliados do ex-presidente, recebe o apoio do PT, que não participa da chapa majoritária, mas, oficialmente, apoia o presidente da Câmara Municipal.

FUTURO

Outro aspecto a ser observado é que os candidatos de hoje estão de olho nas eleições de 2026. O prefeito de Mossoró, por exemplo, já foi anunciado como futuro candidato a governador pelo ex-senador José Agripino, que desde o início identifica em Allyson o potencial eleitoral para a sucessão de Fátima Bezerra.

NATAL

O desempenho eleitoral de Allyson na futura eleição para governador. Acontece que outros políticos do sistema têm o mesmo projeto, como é o caso de Carlos Eduardo Alves, caso seja eleito prefeito de Natal, o atual prefeito, Álvaro Dias e o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza.

ROGÉRIO

O senador Rogério Marinho, por sua vez, será um forte pré-candidato à sucessão de Fátima Bezerra, com o apoio ostensivo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Líder da oposição no Senado, tem se movimentado para eleger o maior número possível de prefeitos e vereadores no Rio Grande do Norte.

SENADO

A disputa pelas vagas no Senado será outra batalha acirrada. Os senadores Styvenson Valentim e Zenaide Maia, candidatos à reeleição, têm circulado entre os prefeitos, distribuindo verbas por emendas PIX, sem a burocracia exigida aos governantes. A governadora Fátima poderá permanecer no cargo até o fim do mantado ou renunciar para disputar uma das vagas ao Senado.

MILITARES

Para quem considera que o ex-presidente Bolsonaro exagerou no prestígio aos militares pode ficar espantado em saber que, na Venezuela, existem 2.000 (dois mil) generais e um em cada quatro estão em gabinetes no primeiro escalão. E mais, os salários chegam a 30 mil dólares por mês, mais de R$150 mil, em país dominado pela fome.