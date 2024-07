NOTAS DA REDAÇÃO

VICE-PREFEITO

O PL não esperou a resposta da ex-prefeita Rosalba Ciarlini e anunciou o nome de Nayara Gadelha, do mesmo partido, como companheira de chapa de Genivan Vale. Nayara foi ex-prefeita na administração de Rosalba, mas sua indicação foi escolha do partido liberal.

BOLSONARISMO

Nayara Gadelha é sobrinha do ex-ministro da Defesa do Governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira. Existe a possibilidade de o ex-presidente Bolsonaro vir a Mossoró participar da campanha de Genivan. Paulo Sérgio poderá fazer parte da comitiva.

AFASTAMENTO

Carlos Augusto e Rosalba afirmavam que, mesmo não disputando a prefeitura de Mossoró, não ficariam afastados do processo. Entretanto, por conta de problemas de saúde na família, ficaram impedidos dessa participação, ao menos em tempo integral.

PSDB

O vereador Lawrence Amorim, pré-candidato a prefeito de Mossoró, confirmou a convenção do seu partido, o PSDB, para o próximo dia 3 (sábado), a partir das 14 horas. O local escolhido foi o Hotel Vitória Palace, ao lado do antigo clube da Cosern.

ROMPIMENTO

A candidatura do presidente da Câmara Municipal de Mossoró a prefeito surgiu após o rompimento com o prefeito Allyson Bezerra e da desistência do partido dos trabalhadores em apresentar candidatura própria. O PT decidiu pelo apoio ao candidato do PSDB.

PEIXEIRO

O vereador José Peixeiro comunicou a retirada de sua candidatura a prefeito de Mossoró., durante a convenção municipal realizada ontem, 27.07.24. O partido registrou a nominata com 22 nomes de pré-candidatos à Câmara Municipal, sendo 15 homens e sete mulheres.

FAVORITISMO

A campanha sucessória, em Mossoró, iniciará com franco favoritismo para o prefeito Allyson Leandro Bezerra Silva, mas os seus opositores acreditam na possibilidade de virada eleitoral, como já aconteceu em dezenas de campanhas eleitorais por toda parte.

ESTRADAS

A governador Fátima corre contra o tempo para superar o desgaste pelo péssimo estadol em que se encontram as nossas estradas. Além das rodovias na Região Oeste o governo anunciou o inicio da recuperação da RN 093, entre Passa e Fica e a divisa com a Paraíba.

ENVELHECIMENTO

O Rio Grande do Norte será contemplado o Programa Envelhecer nos Territórios, criado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). A iniciativa prevê a qualificação de municípios potiguares para a execução de políticas voltadas à população idosa.

MUNICÍPIOS

O “Envelhecer nos Territórios” tem o objetivo de promover o direito de envelhecer e garantir os direitos humanos das pessoas idosas no Brasil. Serão atendidos os municípios de Viçosa, João Dias, Olho d’Água do Borges, Riacho de Santana, Janduís, José da Penha e Pilões.

ENGORDA

A busca por naufrágios, destroços ou qualquer outro obstáculo que possa existir no fundo do mar na praia de Areia Preta será o primeiro passo antes de, definitivamente, se dar início às obras de engorda na faixa de areia na praia de Ponta Negra.