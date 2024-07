NOTAS DA REDAÇÃO

PESQUISA

Nova pesquisa sobre a disputa eleitoral em Mossoró é divulgada pelo Instituto Consult/FM93, registrada com o protocolo RN-03995/24. Na estimulada, o prefeito Allyson bezerra, candidato à reeleição, continua liderando a preferência com 68,5%, e Genivan Vale em segundo, com 7,33%.

PESQUISA II

O candidato Lawrence Amorim tem a terceira colocação, com 4,83% das indicações, seguido por Zé Peixeiro, com 2,33% e na quinta colocação Tony Fernandes com 1,17%. Os demais não aparecem na pesquisa. Resultados e comentários publicados no site deste jornal: [email protected]

GOVERNADOR

O vice-governador assumiu, ontem, pela 6ª vez o cargo de governador do Estado, por conta de viagens ao exterior da governadora Fátima Bezerra. Desta vez, Fátima encontra-se em Paris, onde permanecerá até o dia 30 de julho, assistindo aos Jogos Olímpicos que se realizam na capital francesa.

JUSTIFICATIVA

Em sua mensagem à Assembleia Legislativa comunicando sua “viagem oficial a Paris, a governadora Fátima esclarece que vai a “convite do Comitê Olímpico do Brasil” participar do lançamento da Casa Brasil “que servirá de polo de promoção da cultura e de intercâmbio de políticas públicas através do esporte”, disse.

MULHERES

o senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator do novo Código Eleitoral, deve propor a reserva de 20% das cadeiras no Congresso Nacional para as mulheres. é preciso estimular o crescimento de representantes do gênero, considerado muito baixo no Brasil quando comparado a outros países.

STYVENSON

O senador Styvenson Valentim entendeu que para ser reeleito senador ou disputar o governo do Estado, terá que adotar as práticas políticas que gostava de criticar no início do seu mandato. Segundo dados fornecidos pelo Congresso Nacional, o senador Styvenson foi o senador do RN que mais usou a cota parlamentar na atual legislatura.

EMPREGOS

350 enfermeiros e 121 fisioterapeutas e um técnico em laboratório serão convocados pela Sesap por conta de Termo de Ajuste com o Ministério Público de Contas. No Tribunal de Justiça do RN serão convocados 229 novos servidores aprovados em concurso público em 2023.

PREVI

O advogado Paulo Linhares, presidente municipal do PSD, que havia se afastado da direção da PREVI, reassumiu o posto, conforme portaria assinada pelo prefeito Allyson Bezerra. A saída temporária de Paulo teve o objetivo de desincompatibilizar-se para a possibilidade de disputar algum cargo eletivo, o que não chegou a acontecer.

FOME

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o combate à fome é uma escolha política dos governantes. “A fome não resulta apenas de fatores externos, ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas. Hoje o mundo produz alimentos mais do que suficientes para erradicá-la. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos”, disse.