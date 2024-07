NOTAS DA REDAÇÃO

CONVENÇÃO

O partido Liberal, em Mossoró, realizará sua convenção para homologar a candidatura de Genivan Vale à Prefeitura de Mossoró na próxima sexta-feira (26), no auditório do hotel Villa-Oeste. Para a Câmara Municipal, será apresentada uma nominata com 22 candidatos.

LAWRENCE

Em reunião com lideranças na noite da segunda-feira, o vereador Lawrence Amorim definiu sua convenção, PSDB, para o dia 03 de agosto. O local e a hora do encontro ainda não foram definidos, o que deverá ocorrer ainda durante esta Semana.

FEDERAÇÃO

No mesmo dia da convenção do PSDB, a Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV realizará o encontro para homologação do nome do candidato do PSDB, Lawrence Amorim.

PARTIDOS

O PRTB, definiu sua convenção para o dia 05/08, na Av. Senador Duarte Filho 642, tendo como candidata a prefeito Irmã Ceição. Tony Fernandes, do Avante, no dia 02/08, no Centro Comercial Caiçara; Victor Hugo da UP, no dia 27/07 na sede da Aduern e Zé Peixeiro, Republicanos, no dia 26/07, na Av. Presidente Dutra 2136.

MILHÕES

A Feocomércio divulgou resultado de pesquisa sobre os resultados da Mossoró Cidade Junina, como costuma fazer anualmente após o evento. Em 2024, o MCJ movimentou R$ m358,5 milhões. Do público entrevistado, 49,3% eram turistas e visitantes.

CANDIDATURA

O ex-deputado Kelps Lima não conseguiu viabilizar seu nome como candidato a vice-prefeito de Natal, ao lado de Carlos Eduardo. Por esse motivo deverá apoiar o deputado federal Paulinho Freire, principal adversário de Carlos na disputa pela prefeitura natalense.

NOMES

Ex-deputado federal Rafael Motta e ex-deputado estadual Jacó Jácome passam a ser apontados como possíveis candidatos a vice, ao lado de Carlos Eduardo. Ao que parece, Jacó apresenta maiores probabilidades nessa escolha por ser evangélico e de direita.

ESCOLAS

A governadora Fátima Bezerra assinou nesta segunda-feira (22) as ordens de serviço para reforma e manutenção de 11 escolas estaduais, abrangendo sete Diretorias Regionais de Educação (DIREC), representando investimento de R$ 4,9 milhões.

OROPOUCHE

Ainda não existe casos registrados no Rio Grande do Norte, mas a Secretaria Estadual da Saúde alerta a população para a possibilidade de surto da doença, que é transmitido por um inseto, tipo maruim, e tem sintomas parecidos com a dengue e chikungunia.

ENGORDA

Finalmente. O Idema emitiu a Licença de Instalação e Operação para que a Prefeitura do Natal possa iniciar serviços de aterro na praia de Ponta Negra. Para que isso foi necessário que a Justiça interviesse, impondo multa diária caso a licença não fosse concedida.