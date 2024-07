MARINHO

O senador Rogério Marinho (PL-RN) assumiu o cargo de secretário-geral do Partido Liberal (PL) durante a Convenção Nacional do partido, realizada em Brasília. Na mesma reunião, foram eleitos os novos membros da Executiva Nacional.

TRANSFERÊNCIAS

As emendas de relator, também chamadas de emendas Pix, somaram 1,9 bilhão em 2024, com repercussão direta nas eleições nos municípios brasileiros. Natal recebeu R$ 26,7 milhões e está em 2º lugar no ranking desse tipo de emenda.

APRIMORAMENTO

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu, em entrevista ao jornal O Globo, que as chamadas “emendas Pix” sejam remodeladas. O dispositivo permite que valores sejam enviados por parlamentares a prefeituras e governos estaduais, sem fim específico.

ABORTO

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que propostas que mudam a legislação do aborto ou que liberem armas ou drogas não passam na Casa, mas precisam ser discutidas, e é natural que esses debates aconteçam no Parlamento.

IDEMA

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (Idema) não cumpriu decisão judicial que determinou que o órgão libere imediatamente a licença para a obra de engorda da Praia de Ponta Negra. Vai esperar parecer da Procuradoria-Geral do Estado.

PUNIÇÃO

A Procuradoria Geral do Município de Natal vai informar o descumprimento da decisão à Justiça e requerer as medidas coercitivas necessárias, como aplicação de multa diária ao diretor-geral do Idema, Werner Farkatt.

VICE

Os candidatos a prefeito, em diferentes municípios, estão demorando a informar o nome de seus companheiros de chapas, os candidatos a vice-prefeito. Dificuldade em encontrar nomes ou desvalorização do cargo? Contudo, as negociações estão tendo continuidade.

MICHELLE

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entrou com ação no STF na contra a deputada e presidente nacional do Gleisi Hoffmann, conta de publicação de Gleisi em seu perfil do X (ex-Twitter), em que afirma que Michelle Bolsonaro teria roubado joias para “pagar suas contas”.

PARIS

A governadora Fátima Bezerra disse que estará em Paris a convite do Ministério do Turismo, no período dos Jogos Olímpicos. “O nosso estado estará representado inclusive com um stand para divulgar nossos atrativos”, informou.

ATLETAS

A delegação brasileira em Paris contará com 274 participantes acompanhando os 14 atletas, nas modalidades de canoagem, natação, atletismo, boal ball e dois atletas guias. É a maior delegação brasileira convocada para uma edição dos jogos fora do Brasil.