CARNAUBAIS

Larissa Rosado, presidente estadual do PSB esteve, ontem, em Carnaubais, onde oficializou o apoio do partido ao candidato a prefeito Dr. Thiago Meira (Republicanos) e professor Nicolau Cavalcante (PSB), candidato a vice-prefeito.

CANDIDATURA

Além do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, que não esconde seu desejo de disputar o governo do estado em 2026, o senador Rogério Marinho declarou que declarou que ao jornal Agora RN que “ficaria honrado em me candidatar e vencer eleição para Governo”.

TJRN

A juíza Sandra Elali deve ser nomeada para a vaga de desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), após o falecimento do desembargador Virgílio Macêdo Júnior neste domingo (14). A vaga é em decorrência da questão de antiguidade.

MILHÕES

Segundo fontes ligadas à direção do União Brasil no RN, o partido poderá contar com certa de R$ 22 milhões de recursos para a campanha municipal, até o mês de setembro. A maior parcela ficará Paulinho Freire, em Natal e a segunda com Allyson Bezerra, em Mossoró.

TCE

O deputado George Soares não vai esperar mais tempo e marcou sua posse no Tribunal de Contas do estado para a próxima quarta-feira (17). Com a vaga, o suplente Vivaldo Costa assume, no mesmo dia, como deputado estadual. Veterano de vários mandatos, Vivaldo está com 85 anos de idade.

MILITARES

A governadora Fátima Bezerra (PT) sanciono lei que atualiza as regras de promoção dos militares. O projeto de lei que trata do assunto havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa, por unanimidade, na última quarta-feira 10.

ATENTADO

O tiro que atingiu Donald Trump no sábado (13), na Pensilvânia, não deve ter surpreendido os norte-americanos. Dos 46 candidato e presidentes do país, 16 foram alvo de atentados e 4 foram mortos no cargo, segundo relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso americano.

POBREZA

Em três anos, o RN registrou o terceiro menor percentual estimado de redução de pessoas em situação de pobreza entre os estados do Nordeste. A população nessa condição saiu de pouco mais de 1, 8 milhão para 1,5 milhão.

PIX

A utilização do PIX aumentou o número de contas bancárias. Pesquisa realizada pelo setor constata que um em cada três brasileiros (32%) diz que abriu sua primeira conta para fazer ou receber um Pix.

IMPROBIDADE

Estudo do Movimento Pessoas à Frente identificou 7.901 prefeitos e ex-prefeitos condenados por improbidade administrativa desde 1995, o que representa 33% dos 23.800 punidos com base na lei de 1992, que foi alterada em 2021 pelo Congresso Nacional.