MEMORIAL

A prefeitura de Mossoró construiu o Memorial Covid-19 para lembrar das vítimas da virose que vitimou 761 mossoroenses. Além da homenagem póstuma aos que foram atingidos pela doença, a lembrança da importância da imunização contra doenças que podem ser evitadas com a vacinação preventiva.

CANDIDATURAS

Allyson Bezerra, Genivan Vale e Lawrence Amorim são os três nomes mais expressivos na disputa pela prefeitura de Mossoró. Até o momento, o prefeito é tido como favorito, mas os candidatos acreditam que há espaços para mudanças no quadro eleitoral.

QUALITATIVA

A pesquisa qualitativa tem sido o argumento principal de todos os candidatos, sobretudo em Natal, Mossoró e Parnamirim. Guardados a sete chaves, os resultados não são divulgados, permanecendo na condição de “para consumo interno”.

PRÊMIO

A governadora Fátima Bezerra recebeu o Prêmio EVEx Brasil Personalidade do Ano, em razão do protagonismo político no setor de energia do Brasil e pelo trabalho na área energética à frente do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.

MOBILIZAÇÃO

Demonstrando que deseja permanecer na política e disputar cargos eletivos nas eleições de 2026, o ex-senador e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, tem sido visto participando de agendas nos municípios, ao lado de prefeitos e deputados estaduais.

DATA OFICIAL

O presidente Lula sugere transformar o 2 de Julho na outra data oficial da Independência do Brasil, além do 7 de Setembro. A data marca a expulsão do Brasil dos últimos portugueses que resistiam a aceitar a independência do País.

BOBAGEM

Numa demonstração de que não acredita nas decisões da Justiça o presidente do PL, ex-deputado federal Valdemar Costa Neto declarou: “Isto (o indiciamento) é uma bobagem, só levanta o Bolsonaro eleitoralmente.

EXPORTAÇÕES

O RN teve um primeiro semestre com resultado positivo na “balança comercial”, com saldo da balança comercial chegando a 238,4 milhões de dólares, com as exportações somaram 484,1 milhões de dólares.

MACRON

A manobra política do partido de centro do presidente francês Emmanuel Macron e da aliança de esquerda nesta semana foi bem-sucedida. Duzentos candidatos desistiram da corrida em um esforo para bloquear o Reunião Nacional de ultradireita.

ESQUERDA

A aliança de esquerda pode chegar a 215 assentos na Assembleia Nacional, derrotando o partido de Marine Le Pen, Reagrupamento Nacional, que era considerado favorito, mas sem maioria absoluta, o que aumenta a incerteza sobre o futuro da França.