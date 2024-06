NOTAS DA REDAÇÃO

ORLAN

Mossoró e o Rio Grande do Norte foram apanhados de surpresa com a notícia de que o juiz federal Orlan Donato Rocha, de Mossoró, foi afastado da função pelo Conselho Nacional de Justiça, acusado de importunação sexual.

ACUSAÇÃO

Seis vítimas do juiz Orlan Donato procuraram a Comissão ao Assédio da Seção Judiciária do RN e realizaram denúncia. Para o corregedor Nacional Luis Felipe Salomão, cabe punição mais grave, em observância a precedentes do CNJ em casos semelhantes.

ENTENDIMENTO

Aliados do vereador Lawrence Amorim trabalham para que o ex-vereador Genivan Vale, também candidato a prefeito de Mossoró, renuncie e apoie a candidatura do presidente da Câmara. Os aliados de Genivan pensam exatamente o contrário e querem que Laurence renuncie e apoie sua candidadtura.

AGRIPINO

De Brasília, informações de que os deputados federais Benes Leocádio e Paulinho Freire se articulam para tomar o diretório estadual do União Brasil no RN de José Agripino, ex-senador da República, mas, atualmente, sem mandato eletivo.

RECURSOS

Os Fundos Partidário e Eleitoral para cada partido são calculados de acordo com o número de deputados federais que cada legenda possui, no ano da posse. Agripino não conseguiu a eleição para deputado federal, diminuindo a força junto à direção nacional.

REMÉDIOS

A governadora Fátima Bezerra recebeu o secretário executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa para falar sobre o programa “Remédio em Casa” que, em parceria com os Correios, faz a entrega domiciliar de medicamentos.

ROBINSON

O deputado federal Robinson Faria vai mudar de partido. O presidente do partido no RN, senador Rogério Marinho recebeu a comunicação e não criará problemas para o desligamento do deputado que deseja ficar mais próximo do governo Lula.

VACINAS

A Secretaria Municipal de Mossoró (SMS) aplicou mais de 650 doses de vacinas em cinco dias de “Mossoró Cidade Junina”. As equipes de imunização colocaram pontos extras em funcionamento, em diversos polos do MCJ, com resultado altamente positivo.

BRÁULIO

O poeta, cordelista, declamador e palestrante Bráulio Bessa será a atração desta quarta-feira (26) no polo poeta Antônio Francisco, durante o Mossoró Cidade Junina. Bráulio é considerado um dos maiores ativistas da cultura nordestina no mundo inteiro.

OPERAÇÃO

Policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos de Mossoró e da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas deflagraram a “Operação Narke 2”, na segunda-feira (24), que resultou na descoberta de galpão usado para armazenar drogas, motocicletas adulteradas, roubadas ou furtadas, dinheiro e munições de fuzil.

INDICIAMENTO

Filho 03 de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro deve ser indiciado pela Polícia Federal por espionagem ilegal no caso conhecido como “Abin Paralela”. Carlos é suspeito de participar de um esquema de arapongagem contra adversários políticos do então presidente Jair Bolsonaro.