QUADRILHAS

O presidente Lula sancionou a lei que reconhece as quadrilhas juninas como uma manifestação da cultura nacional. A medida foi publicada no DOU nesta segunda-feira, 24, no dia de celebração de São João.

TCE

Será amanhã a escolha do deputado estadual que será indicado para Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A vaga é disputada pelos deputados Gustavo Carvalho e George Soares. A entrada da governadora Fátima na disputa endureceu o páreo.

CRÍTICAS

Em entrevista à 98FM de Natal, ontem, o senador Rogério Marinho não poupou críticas ao prefeito de Mossoró, Allyson Leandro Bezerra Silva. A acusação mais suave foi chamá-lo de político sem compromisso, beneficiado por Jair Bolsonaro e que se escondeu na campanha pela reeleição.

CAMPANHA

Perguntado o motivo pelo qual o senador, líder da oposição no Senado, diante desse conceito, havia procurado o prefeito de Mossoró para indicar o candidato a vice-prefeito em sua luta pela reeleição. Coisas de campanha onde as alianças mudam sempre, respondeu o senador Rogério.

2026

O senador Rogério Marinho, que licenciou-se do mandato para dedicação exclusiva às eleições municipais, disse que PL está se posicionando em 2024 “de tal maneira que as candidaturas que estamos apoiando agora tenham compromisso conosco em 2026”

COERÊNCIA

A deputada Natália Bonavides é a única candidata a prefeito de Natal que tem mantido coerência política. Natália é do PT, é de esquerda, é de oposição ao prefeito Álvaro Dias. Não tem incoerência nisso. Os demais candidatos estão pulando de corda em cordaç

NOVIDADE

O governo Fátima Bezerra, do PT, está anunciando a possibilidade de transferir serviços públicos para a iniciativa privada. Hoje à tarde, em SP, haverá o leilão que transfere o terminal pesqueiro de Natal para a iniciativa privada. Quatro empresas locais estão interessadas no leilão.

MOSSORÓ

A Estação Rodoviária de Mossoró também está no programa de privatizações do estado, ao lado do Centro de Convenções de Natal e da Casa de Detenção de Natal, que seria destinada ao programa turístico da capital.

VISITAS

Do presidente Lula: “Visitei em São Paulo quatro pessoas pelas quais tenho grande carinho: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o linguista Noam Chomsky, o jornalista Mino Carta e o escritor Raduan Nassar.

SARNEY

Antes de Lula, o ex-presidente FHC recebeu Gustavo Franco, Pedro Malan e Pérsio Arida, economistas que participaram do Plano Real. Na sexta-feira passada, Lula havia visitado, no Maranhão, o ex-presidente José Sarney.