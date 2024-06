ABORTO

Pesquisa Datafolha revela que 66% dos brasileiros são contrários ao projeto de lei que classifica como assassinas as mulheres e crianças estupradas que realizarem após a 22ª semana de gravidez o aborto previsto em lei.

RELIGIOSOS

Mesmo entre os evangélicos, a maioria (57%) se opõe ao projeto antiaborto. Embora a CNBB tenha apoiado a proposta, quase sete em cada dez católicos (68%) rejeitam a ideia de impor violências adicionais a mulheres e meninas que passaram pelo suplício de um estupro.

VACINAS

A secretaria municipal de Saúde instalou ponto de vacinação no Polo Cidadela, ao lado da Capela de São Vicente) para os que frequentam o “Mossoró Cidade Junina” nesse local. O Polo fuciona às quartas, quitas e sextas-feiras, das 18h às 22h.

GREVE

É preciso aceitar que os movimentos grevistas não alcançam os resultados de outros tempos. Geralmente as greves são interrompidas sem que os envolvidos consigam o atendimento das pautas apresentadas. No caso da educação, os alunos são os mais prejudicados.

APOIO

Outro fato a registrar é que o partido dos trabalhadores era responsável pela condução da maioria dos movimentos grevistas e que desde que chegou ao Poder, deixou de apoiar essas mobilizações, que sofrem sem o conjunto de conhecimentos práticos e habilidades.

LULA

O que se comenta é que o encerramento da greve foi o atendimento do apelo feito pelo presidente Luila da Silva que pediu para alguns correligionários conversarem com servidores sobre benefícios oferecidos pelo governo, além de fazer promessas por melhorias futuras,

EXCEÇÃO

Estranhamente, os servidores da UFERSA, que haviam entrado em greve de solidariedade aos companheiros da UFRN, decidiram pela manutenção do movimento. Na assembleia geral, foram 78 votos a favor e 56 pela saída da greve. Houve uma abstenção.

PROTEÇÃO

O Deputado Federal Sanderson (PL-RS), presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, vai solicitar proteção ao Ministério da Justiça para Vilma Batista policial penal do estado e presidente do Sindppen-RN.

REDUÇÃO

Apesar da escalada da violência, o RN aparece como o segundo estado com a maior redução da taxa de homicídios no Brasil, entre 2017 e 2022 período em que apresentou uma impressionante queda de 49,1%, ficando atrás do Acre (-57%) e superando o Ceará (-45,9%).

INDICIAMENTO

A Polícia Federal decidiu não indiciar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) que esteve recentemente em Mossoró em evento do partido liberal, por chamar o presidente Lula da Silva de “ladrão”. Considerou como “crime de menor potencial ofensivo”.

JOGOS

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, por 14 votos a 12, o projeto de lei que legaliza os jogos de azar no Brasil. Os jogos de azar já são uma realidade no Brasil e a regulamentação poderá significar mais dinheiro nos cofres públicos.