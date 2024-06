OPOSIÇÃO

Genivan Vale e Lawrence Amorim são os dois principais candidatos a prefeito em oposição ao prefeito Allyson Bezerra. Genivan, que é candidato há mais tempo, mostra estrutura em atividade. Lawrence dá os primeiros passos nesse sentido.

APOIOS

O prefeito Allyson Bezerra, candidato à reeleição, continua favorito na disputa pela prefeitura. Entretanto, tem registrado uma sequencia de perdas de apoios, começando pelo vice-prefeito Fernandinho das Padarias e, por último, o vereador Lawrence Amorim.

CANDIDATOS

Em Mossoró são cinco pré-candidatos a prefeito, o que facilita a reeleição do atual prefeito. Entretanto, existe a possibilidade de união em torno de uma candidatura única, o que poderá até às convenções partidárias, em agosto.

PT

Agora, é oficial. O diretório nacional do partido dos trabalhadores homologou a decisão do diretório local em não apresentar candidatura própria, apoiando o nome do presidente da Câmara Municipal Lawrence Amorim ao cargo de prefeito de Mossoró.

GUTEMBERG

Os partidos de esquerda torcem para que o empresário Gutemberg Dias (PcdoB) seja o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Lawrence Amorim, que prefere um candidato mais à direita.

RX

Está funcionando o novo aparelho de raios-X, na Unidade de Pronto Atendimento, UPA, do bairro Belo Horizonte. Com essa providência, o número de atendimentos diários passa a ser de cinquenta pacientes. Aparelho semelhante será instalado no PAM do Bom Jardim.

CULTURA

A Prefeitura de Mossoró anuncia a aplicação de R$ 1.824732,07 para investimentos em ações culturais do Município através da lei federal Aldir Blanc. Do total, R$ 700.000,00 são destinados à realização de programas, projetos e ações visando à difusão de obras de caráter artístico e cultural.

AQUISIÇÃO

Outros R$ 600.000,00 devem ser utilizados para aquisição de obras, bens culturais, acervo, arquivo, coleção, imóveis tombados para instalação de equipamento cultural público; realização de obras e reformas em museus, bibliotecas e centros culturais.

UFERSA

A Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) receberá R$ 24,7 milhões do Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal. Entre as obras autorizadas estão a construção do Centro de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo do Semiárido, com R$ 7,3 milhões.

UFERSA II

Também autorizados a construção de prédio de aulas para o ensino da pós-graduação, R$ 3,9 milhões; prédio para sala de aulas e docentes, R$ 3,9 milhões e Construção do Instituto de Popularização de Ciências do Semiárido, R$ 2,5 milhões.