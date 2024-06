SEMINÁRIO

A governadora Fátima Bezerra e as ministras Cida Gonçalves (Ministério das Mulheres) e Margareth Menezes (Ministério da Cultura) participam, nesta terça-feira (18), às 10:30, da cerimônia de abertura do I Seminário Nacional de Mulheridades e Cultura, que será realizado no Complexo Cultural Rampa, em Natal.

PATROCÍNIO

O evento é promovido pelo Ministério das Mulheres, Ministério da Cultura (MinC), Governo do Rio Grande do Norte, a Secretaria Extraordinária de Cultura e Secretaria das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos do Governo do Rio Grande do Norte, e apoio do Sebrae-RN e Fundação José Augusto.

PINGO

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL) recebeu os resultados do estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte sobre os resultados econômicos gerados pelo “Pingo da Mei Dia”, evento que abre o Mossoró Cidade Junina, mostrando que houve movimentação financeira de R$ 77 milhões.

CANDIDATURA

Agora, é oficial. A deputada Isolda Dantas oficializou a retirada de sua candidatura a prefeito de Mossoró. Na mesma ocasião, definiu que o PT subirá no palanque do presidente da Câmara e pré-candidato a prefeito, Lawrence Amorim, do PSDB. O candidato a vice-prefeita será de livre escolha de Lawrence.

PSB

O PSB de Mossoró reuniu sua militância para discutir a participação na eleição municipal. As ex-deputadas Larissa Rosado e Sandra Rosado participaram do encontro e ouviram a opinião da militância em relação ao nome que o partido deverá apoiar em Mossoró.

POSSE

O empresário Flávio Azevedo, suplente de senador de Rogério Marinho, distribuindo convite para a cerimônia de sua posse no cargo de Senador da República, amanhã, 19 de junho, no Plenário do Senado Federal. O senador Rogério se afasta para participar da campanha municipal para prefeito.

REORGANIZAÇÃO

O senador Rogério afirma que foi designado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para ajudar a reorganizar o partido na região. “Esse é um partido que está em construção. A nossa preocupação também é dar uma nitidez maior no viés programático e ideológico do partido.”

CRECHES

Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) revelou que 28 municípios do Rio Grande do Norte não estão oferecendo vagas suficientes em creches, contrariando uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que assegura o direito à educação para crianças de 0 a 5 anos.

ASSASSINATOS

Dois presos acusados de integrar um plano criminoso para sequestrar e executar o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e outras autoridades de segurança pública no Brasil foram assassinados a facadas, na tarde segunda-feira (17), na Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira, em Presidente Venceslau (SP)