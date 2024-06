PREJUÍZO

A atividade política do ex-deputado Rafael Motta, nos últimos tempos, tem prejudicado diretamente o ex-prefeito Carlos Eduardo. Em 2022, candidato ao Senado, facilitou a eleição de Rogério Marinho. Este ano, poderá levar a decisão da escolha do prefeito de Natal ao 2º turno.

PESQUISAS

As pesquisas eleitorais têm apresentado nas intenções de votos o nome do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves como favorito, com possibilidade de decisão do pleito logo no primeiro turno. Com a entrada de Rafael Motta no páreo, esse quadro será inevitavelmente modificado, com perspectiva de segundo turno.

LAVAREDA

O cientista político Antônio Lavareda mostra que ao lado dos prefeitos do Rio, Recife, Salvador , Maceió e Florianópolis, o ex-prefeito de Natal é o único sem estar no exercício do mandato com perspectiva de vitória no 1º turno. Mas, frisou, é uma análise a mais de três meses da definição com muito ainda a acontecer durante a campanha eleitoral.

ISOLDA

Para alguns pode parecer absurdo, mas em Mossoró, a deputada Isolda Dantas, presidente do diretório municipal do PT, recuou de sua pré-candidatura a prefeito e anunciou o apoio do partido ao vereador Lawrence Amorim, presidente da Câmara Municipal e filiado ao PSDB. Pouco importa o candidato ser de direita e conservador.

PT

Em Mossoró, duas tendências do partido dos trabalhadores protestam em relação ao apoio da legenda ao vereador Lawrence Amorim, alegando que o pré-candidato a prefeito foi o articulador da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro na cidade. Além do mais, o partido tem nomes respeitáveis que podem ser candidatos a prefeito.

GREVE

Mais de 60 dias de greve na UFRN. Para os estudantes ricos o problema é menor e passa pelo pedido de transferência para universidades particulares. Os menos favorecidos, sem essa condição, ficam sujeitos a rearrumações curriculares e atraso na formação. É a vida!

EDUCAÇÃO

A governadora investe na educação. Neste fim de semana, sancionou e publicou no Diário Oficial do Estado a Lei nº 11.804m aprovado à unanimidade na Assembleia Legislativa, estabelecendo a Política de Educação em Tempo Integral na rede pública estadual de ensino.

TÚLIO

O programa Observador Político contou, na última terça-feira, com a participação do jornalista e ex-prefeito de Macau, Túlio Lemos. A diversidade dos colaboradores é um dos atrativos do programa político mais antigo na radiofonia potiguar, iniciado em abril de 1980, continua campeão de audiência no horário.

PRESSÃO

— A partir de 6 de julho tem início o período em que fica proibido promover transferências voluntárias aos municípios, por força da lei que rege as eleições deste ano. Com essa proibição, diminuem as pressões para troca de ministros e liberação de emendas. Até essa data, os políticos pressionarão os ministros atrás das emendas.

ESTUPRO

Pais e mães já imaginaram uma menina ou mulher ser obrigada a manter a gravidez fruto de um estupro? E se interromper, ter uma condenação maior do que a do estuprador? Esse é o retrocesso absurdo que a direita tenta impor às mulheres brasileiras, por um motivo político. O autor do projeto disse que quer testar o presidente Lula.