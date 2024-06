CRIANÇA

O prefeito Allyson Bezerra foi distinguido com a comenda “Prefeito amigo da Criança”. A homenagem é da fundação Abrinq e é concedida, anualmente, a cem prefeitos de municípios brasileiros. Mossoró possui vários programas oficiais direcionados à infância e a juventude.

SOLIDARIEDADE

A Polícia Federal pediu a inclusão do nome de Eurípedes Gomes Júnior, presidente do Solidariedade, na Difusão Vermelha da Interpol, a rede internacional de polícias. Se o pedido for aceito, o político passa a ser considerado um foragido internacional e procurado em 190 países que fazem parte do organismo policial.

KELPS

O presidente estadual do Solidariedade no Rio Grande do Norte, ex-deputado Kelps Lima, procurado pela imprensa, preferiu permanecer em silêncio. Kelps acredita que poderá ser convidado para candidato a vice-prefeito na chapa de Carlos Eduardo Alves.

PROGRAMA

O Partido Liberal está apresentando programa político na FM93 e NossaTV Mossoró, no horário das 19 às 20 horas, tendo como apresentador o experiente jornalista Gilson Cardoso, auxiliado por outros colaboradores, inclusive o jornalista Alexandre Garcia. O objetivo é divulgar notícias sobre a legenda.

TRANSPARÊNCIA

Mais uma vez, a Câmara Municipal de Mossoró encerrou um trimestre com nota máxima em transparência. A avaliação é do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) que faz monitoramento permanente a fim de avaliar o sistema de transparência nos 167 municípios do estado.

PROFESSORES

Com mais de 8.000 professores cedidos a outras instituições, o governo do estado anunciou que vai realizar um concurso público com 598 vagas para cargos efetivos de professores e especialistas em educação.

ABORTO

Quando as mulheres são surpreendidas com aprovação de regime de urgência para projeto de lei que equipara o aborto a homicídio, vale lembrar da Ir. Ivone Gebara, da Congregação Irmãs de Nossa Senhora, quando diz que” aborto não é pecado. O Evangelho não trata desse assunto”

OPOSIÇÃO

Esse projeto parece ter sido colocado em pauta como uma maneira da bancada conservadora provocar o presidente Lula. Querem colocá-lo na discussão aberta com o desgaste natural que terá em qualquer posição que venha a assumir, ventando ou fechando os olhos do assunto.

SENADORA

Ex-prefeita e Sinop (MT), Rosana Martinelli (PL) assumiu interinamente vaga no senado, como suplente do senador Wellington Fagundes que se licenciou para tratamento de saúde. Rosana é uma das investigadas por suspeita de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro.

HADDAD

O enfraquecimento do ministro Fernando Haddad reflete diretamente no governo Lula que parece não estar empenhado na defesa do seu guarda-costas a economia. Quanto mais fraco Haddad estiver, mais vulnerável estará o governo Lula III.