HOMENAGEM

A prefeita de Mossoró presta hoje (13), justíssima homenagem à irmã Ellen Schernezing, freira alemã que, há 45 anos, criou o Lar da Criança Pobre. O secretário de Cultua, Frank Felisardo, afirmou que a prefeitura reconhece o trabalho de Ir. Ellen, pelo seu afeto, carinho e bondade pela cidade.

ANIVERSÁRIO

A 93 FM celebra hoje 36 anos de inaugurada. O artífice principal do projeto foi o ex-deputado Vingt Rosado, contando com a colaboração do empresário Diran Amaral e do Médico Laíre Rosado. O governador Geraldo Melo veio à Mossoró participar da solenidade de inauguração da FM.

CONGRESSO

Reunindo mais de 700 profissionais, gestores e demais pessoas envolvidas com a saúde, a governadora Fátima Bezerra abriu ontem, (13) o I Congresso Potiguar de Atenção à Saúde. “É um para discutir ideias resolutivas que beneficiem a população”, disse a secretária da Saúde, Lyane Ramalho.

TELEFONEMA

O ex-deputado Carlos Augusto foi surpreendido com um telefonema do ex-senador José Agripino que queria notícias sobre a sua saúde. Os dois estavam politicamente afastados desde o episódio em que Agripino vetou a candidatura à reeleição de sua esposa Rosalba Ciarlini em 2013.

ACORDO

A cúpula política representada pelos grupos Maia e Alves preferiu o entendimento em nível federal, afastou a governadora Rosalba da disputa e apoiou a candidatura de Robinson Faria que, eleito, assumiu o cargo em 24 de janeiro de 2014. José Agripino fez parte do complô que vetou a candidatura de Rosalba.

SEMINÁRIO

O PSDB do Rio Grande do Norte apresentará seminário online e gratuito sobre marketing político e eleitoral, promovido pelo diretório nacional da legenda em parceria com o Instituto Teotônio Vilela, nos dias 17,18 e 19, das 18:30 às 20:30. Inscrições no link seminário,itv.org.br

POSSE

O prefeito Allyson Bezerra viajou à Brasília para participar da posse do advogado Antônio Rueda (PE) como presidente-executivo nacional do União Brasil. Também estiveram presentes José Agripino, dirigente estadual da sigla e os deputados Benes Leocádio e Paulinho Freire.

VICE

O presidente do diretório municipal do MDB em Natal, Júlio Protásio, afirmou que o partido encaminhou três nomes para compor a chapa majoritária para a prefeitura: O ex-vereador de Natal professor Luis Carlos, o empresário Eugênio Neto e o advogado Joanilson de Paula Rêgo.

UNIMED

A Unimed Natal anuncia para novembro deste ano a inauguração da primeira fase do novo Hospital da Unimed Natal. Com área de 43 mil metros quadrados e capacidade para 40 mil cirurgias por ano e 180 mil atendimentos ambulatoriais será o maior e mais moderno complexo hospitalar do estado.

SOCIALISMO

Após o STF decidir que as contas do FGTS não podem ser corrigidas somente pela Taxa Referencial, com valor próximo de zero, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes mencionou, em tom de brincadeira, um “momento socialista” do plenário. Pouco antes, o ministro Flávio Dino havia analisado a função social do FGTS.